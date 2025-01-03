Cybertruck爆炸案｜37歲疑犯服役陸軍特種部隊　死前開槍自轟頭部

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下位於拉斯維加斯的酒店，於當地元旦有輛特斯拉（Tesla）Cybertruck在大門爆炸，造成疑犯死亡、7人受傷，車上被指載有現汽油桶、燃料罐及大型煙火彈。拉斯維加斯警方1月2日證實，疑犯為37歲陸軍特種部隊成員，名為Matthew Livelsberger，屍體頭部有自傷彈痕、車上留有手槍，相信是爆炸前開槍自轟頭部，犯案動機待查。



FBI同日表示，此案與新奧爾良市（New Orleans）元旦的汽車衝撞人群案無明顯關聯。美國媒體指，當局正調查案件是否出於政治動機。



圖為2025年1月1日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）旗下、位於拉斯維加斯的一家酒店外，一輛特斯拉（Tesla）CyberTruck爆炸起火。（Reuters）

媒體稱被指不忠與妻爭執離家

美國廣播公司（ABC） 引述消息人士稱，Matthew Livelsberger妻子告訴調查人員，因懷疑丈夫不忠，兩人曾發生爭執。丈夫約聖誕節起，離開了位於科羅拉多斯普林斯市（Colorado Springs）的住所，而疑犯據指支持特朗普當選總統。路透社報道，聯邦調查局（FBI）人員2日曾到其寓所搜查。

圖為2025年1月2日，美國拉斯維加斯警方公布Cybertruck爆炸案調查進展，並展示相關圖片。（X@LVMPD影片截圖）

曾派駐阿富汗烏克蘭 兩度獲授銅星勳章

報道稱，Matthew Livelsberger作為特種部隊候選人入伍，於2006年1月至2011年3月服役。隨後於2011年3月加入國民警衛隊，服役至2012年7月。至2012年7月至12月，他曾在陸軍預備役服役。陸軍發言人證實，他於2012年12月再次以特種作戰士兵身份重返現役。

陸軍在聲明中證實，他自2006年起在陸軍服役，期間多次晉升，曾兩度派駐到阿富汗，也曾派駐烏克蘭、塔吉克、格魯吉亞和剛果。他曾被授予兩枚銅星勳章、一枚戰鬥步兵徽章和一枚陸軍英勇獎章。案發時正在休假。

圖為2025年1月2日，美國拉斯維加斯警方公布Cybertruck爆炸案調查進展，並展示查獲的槍支圖片。（X@LVMPD影片截圖）

與車撞人群疑犯曾服役同基地 FBI指兩案無明顯關聯

據Denver 7報道，路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）發生的汽車衝撞人群案，疑犯Shamsud Din Jabbar是退伍軍人，且與Matthew Livelsberger曾在同一軍事基地、位於加州的布拉格堡（Fort Bragg）服役，並約在同一時期派駐在阿富汗。此外，兩人均是透過汽車共享公司Turo租賃涉案車輛。

FBI於2日表示，兩名疑犯之間沒有正式關聯，但當局未排除所有可能性，仍在調查這兩人會否有聯繫。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）當日下午在社交媒體稱，爆炸與車輛本身無關，而是因車輛載有大量煙花及潛在的炸彈引起。警方則透露，他們在車輛發現汽油桶、燃料罐及大型煙火彈。