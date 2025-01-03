尹錫悅拒捕｜總統府舉報多間韓國媒體 未經許可拍攝總統官邸
撰文：王海
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韓聯社1月3日報道，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）的調查人員同日嘗試執行對總統尹錫悅的逮捕令，上午7時抵達尹錫悅下榻的首爾龍山區漢南洞總統官邸後，與總統警衛處的人員對峙，並一度爆發衝突。公調處人員在總統官邸對峙近6小時後，最後收隊離開。總統府其後宣布以「涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》」為由，舉報當地多間電視台在「未經許可下動用直升機等設備拍攝總統官邸」。
總統府表示，總統官邸周邊地區屬於軍事設施保護區，與國家安全直接相關，是重要的保密設施，未經許可嚴禁拍攝。
總統府舉報當地JTBC、MBC、SBS等3間電視台以及身份不明的網上影片博主，在「未經許可下動用直升機等設備拍攝總統官邸」。
韓國公調處3日前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸執行針對總統尹錫悅的逮捕令，遭到總統警衛處人員阻擾未果。
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