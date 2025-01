拘捕尹錫悅｜光州市政廳懸美國州旗暗諷　市長：這就是暴君的下場

韓國媒體1月3日報道,光州市政廳外懸掛了來自美國維珍尼亞州(Virginia)的州旗,州旗上的拉丁文寫有:這就是暴君的下場(原文為Sic semper tyrannis)。市長在社交平台上載照片並撰文指:「今天是暴君尹錫悅被捕的早晨。維珍尼亞州長送來的州旗和感謝信來得正是時候。」



韓國光州市長姜琪正在其Facebook撰文:「今日是暴君尹錫悅被捕的早上」:

據韓國先驅報(The Korea Herald)報道,這面州旗是由維珍尼亞州長送給光州市長的禮物,上面寫有拉丁文「Sic semper tyrannis」,意思是「這就是暴君的下場」。這也是維珍尼亞州的座右銘。

1775年,在美國獨立戰爭爆發前夕,在第二次維珍尼亞州制憲會議上會議期間,美國開國元勛亨利(Patrick Henry)在這裏發表了那場著名的演說,提到「不自由,毋寧死」(Give me liberty or give me death)。

光州市長姜琪正在其Instagram撰文指:「這是暴君尹錫悅被捕的早上。」

姜琪正提到去年11月,維珍尼亞州政府官員到訪光州,與他召開了農業和食品技術行業圓桌會議,這次會議令人印象深刻和富有成果。維珍尼亞州長其後向姜琪正贈送了州旗和感謝狀。

旗幟上的拉丁文意義重大:暴君的下場就是如此(Sie Semper Tyrannis)。

姜琪正最後指:「任何人濫用權力,必將自取滅亡,這是無論東方西方、過去現在都皆準的事實。