拘捕尹錫悅｜光州市政廳懸美國州旗暗諷　市長：這就是暴君的下場

韓國媒體1月3日報道，光州市政廳外懸掛了來自美國維珍尼亞州（Virginia）的州旗，州旗上的拉丁文寫有：這就是暴君的下場（原文為Sic semper tyrannis）。市長在社交平台上載照片並撰文指：「今天是暴君尹錫悅被捕的早晨。維珍尼亞州長送來的州旗和感謝信來得正是時候。」



韓國光州市長姜琪正在其Facebook撰文：「今日是暴君尹錫悅被捕的早上」：

據韓國先驅報（The Korea Herald）報道，這面州旗是由維珍尼亞州長送給光州市長的禮物，上面寫有拉丁文「Sic semper tyrannis」，意思是「這就是暴君的下場」。這也是維珍尼亞州的座右銘。

1775年，在美國獨立戰爭爆發前夕，在第二次維珍尼亞州制憲會議上會議期間，美國開國元勛亨利（Patrick Henry）在這裏發表了那場著名的演說，提到「不自由，毋寧死」（Give me liberty or give me death）。

光州市長姜琪正在其Instagram撰文指：「這是暴君尹錫悅被捕的早上。」

姜琪正提到去年11月，維珍尼亞州政府官員到訪光州，與他召開了農業和食品技術行業圓桌會議，這次會議令人印象深刻和富有成果。維珍尼亞州長其後向姜琪正贈送了州旗和感謝狀。

旗幟上的拉丁文意義重大：暴君的下場就是如此（Sie Semper Tyrannis）。

姜琪正最後指：「任何人濫用權力，必將自取滅亡，這是無論東方西方、過去現在都皆準的事實。