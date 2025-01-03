尹錫悦｜五小時「逮捕」總統鬧劇：打了誰的臉？
試圖逮捕總統，這是1月3日韓國政治大劇的最新情節。執行逮捕令的調查官、警察刑警與總統官邸內軍警發生對峙和肢體衝突。突破兩道防線之後已經進入到總統官邸內部。但歷時五個多小時後，公調處宣佈停止逮捕總統。
一個多月前尹錫悦宣佈戒嚴後被迫撤銷戒嚴令，被戲稱為六小時政變。現如今，陣仗如此大的逮捕總統大戲，在五小時之後卻以失敗告終。這何嘗不是另一種恥辱！
在自由開放包容的時代，戒嚴令一經推出就宣告了尹錫悦的社會性死亡。似乎對他進行彈劾是理所當然，對他進行逮捕也是順理成章。彈劾、逮捕，是對專制的抗爭，是不畏強權。但為什麼如此正義的行為還會遭遇失敗呢？總統府的警衛為什麼執意保護尹錫悦？
尹錫悦宣佈戒嚴，這是法律賦予總統的獨有權力。逮捕總統，也是韓國法律賦予公調處公職人員的權力。總統警衛處和公調處的警察發生對峙，這背後是什麼樣的邏輯？
尹錫悦出身檢察官，曾主辦朴槿惠案和李明博案，公調處的調查員也都是司法體制內人士。他們都是深諳法律條文的人。針對戒嚴令，尹錫悦堅稱是依法行政，公調處堅稱尹錫悦犯有內亂罪。逮捕尹錫悦時，一邊是尹錫悦說公調處沒有權力調查內政罪，沒有權力逮捕，另一邊是強行調查和逮捕。
種種矛盾之下，到底是誰錯了？是法律錯了嗎？為什麼對於同一套法律有如此大相徑庭的不同解釋？
總統施行戒嚴暴政數小時宣佈破產，針對總統的暴政——逮捕令施行五小時宣告停止。誰也沒有成功的背後是韓國政治沒有多數共識，尹錫悦當初以微弱優勢贏得總統之後，兩股幾近旗鼓相當的勢力持續鬥爭，誰也無法壓倒誰。
總統和國會的鬥爭，執政黨和在野黨的鬥爭，司法體制內警察和檢察官的鬥爭。無處不在。這可以說是選舉政治僵化，司法制度漏洞百出，也可以說是民主法治體制問題叢生。
但是再完善的制度也會因為人的矛盾而陷入癱瘓。再完善的法治，也會因為人的內鬥而失靈。制度是死的，人是活的，人之間的鬥爭上升到制度層面的對抗，制度無法調和人的矛盾時，人就會架空了制度。
真正有效的制度是不會輕易就被架空的制度，是可以有效促進人的合作的制度。真正有為的政治家不是引述制度有利於自己的一面進行無謂的鬥爭，而是試圖彌合分歧。
某種程度上，在野黨黨首李在明將佔據國會多數的權力發揮到極致，推動彈劾逮捕尹錫悦，尹錫悦動用總統特權對抗彈劾逮捕，不過是公器私用、利用了制度、煽動民意的小人而已。