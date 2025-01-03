尹錫悦｜五小時「逮捕」總統鬧劇：打了誰的臉？

試圖逮捕總統，這是1月3日韓國政治大劇的最新情節。執行逮捕令的調查官、警察刑警與總統官邸內軍警發生對峙和肢體衝突。突破兩道防線之後已經進入到總統官邸內部。但歷時五個多小時後，公調處宣佈停止逮捕總統。

一個多月前尹錫悦宣佈戒嚴後被迫撤銷戒嚴令，被戲稱為六小時政變。現如今，陣仗如此大的逮捕總統大戲，在五小時之後卻以失敗告終。這何嘗不是另一種恥辱！

在自由開放包容的時代，戒嚴令一經推出就宣告了尹錫悦的社會性死亡。似乎對他進行彈劾是理所當然，對他進行逮捕也是順理成章。彈劾、逮捕，是對專制的抗爭，是不畏強權。但為什麼如此正義的行為還會遭遇失敗呢？總統府的警衛為什麼執意保護尹錫悦？

2025年1月2日，韓國首爾總統府門前，法院批准對總統尹錫烈的逮捕令後，尹錫烈支持者躺在地上阻止警方進入府邸。（Reuters）

尹錫悦宣佈戒嚴，這是法律賦予總統的獨有權力。逮捕總統，也是韓國法律賦予公調處公職人員的權力。總統警衛處和公調處的警察發生對峙，這背後是什麼樣的邏輯？

尹錫悦出身檢察官，曾主辦朴槿惠案和李明博案，公調處的調查員也都是司法體制內人士。他們都是深諳法律條文的人。針對戒嚴令，尹錫悦堅稱是依法行政，公調處堅稱尹錫悦犯有內亂罪。逮捕尹錫悦時，一邊是尹錫悦說公調處沒有權力調查內政罪，沒有權力逮捕，另一邊是強行調查和逮捕。

種種矛盾之下，到底是誰錯了？是法律錯了嗎？為什麼對於同一套法律有如此大相徑庭的不同解釋？

2024年12月31日，韓國首爾，反對法院批准向被彈劾總統尹錫悦發逮捕令的示威者在其官邸外舉行集會示威。（Reuters）

總統施行戒嚴暴政數小時宣佈破產，針對總統的暴政——逮捕令施行五小時宣告停止。誰也沒有成功的背後是韓國政治沒有多數共識，尹錫悦當初以微弱優勢贏得總統之後，兩股幾近旗鼓相當的勢力持續鬥爭，誰也無法壓倒誰。

總統和國會的鬥爭，執政黨和在野黨的鬥爭，司法體制內警察和檢察官的鬥爭。無處不在。這可以說是選舉政治僵化，司法制度漏洞百出，也可以說是民主法治體制問題叢生。

2024年12月4日，韓國總統尹錫悦頒布戒嚴令後，大批民眾前往國會大樓外示威抗議。（X@MohsinSaleha）

但是再完善的制度也會因為人的矛盾而陷入癱瘓。再完善的法治，也會因為人的內鬥而失靈。制度是死的，人是活的，人之間的鬥爭上升到制度層面的對抗，制度無法調和人的矛盾時，人就會架空了制度。

真正有效的制度是不會輕易就被架空的制度，是可以有效促進人的合作的制度。真正有為的政治家不是引述制度有利於自己的一面進行無謂的鬥爭，而是試圖彌合分歧。

某種程度上，在野黨黨首李在明將佔據國會多數的權力發揮到極致，推動彈劾逮捕尹錫悦，尹錫悦動用總統特權對抗彈劾逮捕，不過是公器私用、利用了制度、煽動民意的小人而已。