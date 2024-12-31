敘利亞新政府任命首名女性央行長

敘利亞一位高級官員說，敘利亞新領導層已任命前敘利亞中央銀行副行長梅薩·薩布林（Maysaa Sabrine）領導該機構，這是該機構70多年歷史上首位女性領導人。



路透社報道，薩布林長期擔任央行官員，主要負責監督該國的銀行業。

她接替了穆罕默德·伊薩姆·哈齊姆（Mohammed Issam Hazime），後者於2021年被阿薩德任命為行長，他在12月8日阿薩德倒台後繼續留任。

自叛軍接管以來，敘利亞中央銀行已採取措施自由化受國家嚴格控制的經濟，包括取消進出口的預先批准要求和嚴格控制外幣的使用。但敘利亞和該銀行本身仍受到美國的嚴格制裁。

據路透社報道，在阿薩德政權倒台和敘利亞發生短暫的搶劫事件後，央行對該國的資產進行了盤點。搶劫導致敘利亞貨幣被盜，但主要金庫完好無損。

消息人士告訴路透社，敘利亞央行擁有近26噸黃金，與2011年內戰開始時相同，但外匯儲備已從戰前的約180億美元縮減至約2億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

