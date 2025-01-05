女星Aubrey Plaza導演丈夫Jeff Baena離世　終年47歲

美劇《白蓮會》（The White Lotus）女星Aubrey Plaza的導演丈夫Jeff Baena在家中倒斃，終年47歲。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞等1月4日引述美媒報道，Jeff Baena3日早上被助手發現在洛杉磯的家中昏迷，救援人員接報到場證實Jeff不治，目前未知死因。

Jeff在紐約大學電影系畢業後到洛杉磯發展，並曾與名導羅拔森米基斯（Robert Zemeckis）及大衛奧羅素（David O'Russell）合作，之後離巢獨立。

Aubrey Plaza與導演Jeff Baena在多部作品中合作，更擦出火花成為夫婦。圖為他們在2017年6月19日出席洛杉磯電影節活動。 （Getty Images）

他在2014年為電影《來自墳墓的妳》（Life After Beth）首次擔任導演工作，這套電影的其中一位主角正是Aubrey Plaza。兩人之後在多套作品合作，而在2021年拍攝《Spin Me Around》時，Aubrey證實已與Jeff成為夫妻。

Aubrey暫時未有回應丈夫離世一事，他們的家人表示對事件感到震驚，並呼籲外界在這個艱難時刻尊重他們的私隱。