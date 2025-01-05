女星Aubrey Plaza導演丈夫Jeff Baena離世 終年47歲
撰文：張子傑
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美劇《白蓮會》（The White Lotus）女星Aubrey Plaza的導演丈夫Jeff Baena在家中倒斃，終年47歲。
英國廣播公司（BBC）及天空新聞等1月4日引述美媒報道，Jeff Baena3日早上被助手發現在洛杉磯的家中昏迷，救援人員接報到場證實Jeff不治，目前未知死因。
Jeff在紐約大學電影系畢業後到洛杉磯發展，並曾與名導羅拔森米基斯（Robert Zemeckis）及大衛奧羅素（David O'Russell）合作，之後離巢獨立。
他在2014年為電影《來自墳墓的妳》（Life After Beth）首次擔任導演工作，這套電影的其中一位主角正是Aubrey Plaza。兩人之後在多套作品合作，而在2021年拍攝《Spin Me Around》時，Aubrey證實已與Jeff成為夫妻。
Aubrey暫時未有回應丈夫離世一事，他們的家人表示對事件感到震驚，並呼籲外界在這個艱難時刻尊重他們的私隱。
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