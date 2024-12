中山美穗離世｜驗屍結果公開死因：入浴時發生不幸意外

日本女星中山美穗12月6日在東京家中浴室離世,終年54歲。經理人公司8日公布驗屍結果,指是入浴時發生不幸意外,確認不存在犯罪嫌疑。



經理人公司指,驗屍結果顯示死因是在入浴時發生意外事故。公司又指,對這突如其來的事件深感悲痛,衷心感謝各界的支持和關心。

中山美穗。(ig@中山美穗)

東京警視廳之前在6日中午左右接報,指中山美穗被發現在澀谷區惠比壽家中浴室的浴缸內,救援人員到場證實她不治。

調查人員表示,中山美穗當天沒有現身工作現場,有員工上門找她時,發現她倒斃於浴室。富士新聞網(FNN)指她沒有明顯外傷,報道引述調查人員指,根據現場環境及中山美穗的遺體狀態推測,她或可能因為熱休克(Heat Shock)而喪生。

+ 4

在中山美穗的離世消息傳出前,《產經新聞》指,她原本當天下午到大阪出席以自己為名的音樂會,但臨時以身體不適為由取消。有歌迷到大阪的會場悼念,部分更激動流淚,其中一名歌迷表示自己由她出道開始支持對方,5月曾到奈良的巡唱,原來以為可以近距離見到偶像,卻收到這宗令人震驚的新聞,因此無法以言語形容感受。

她的事務所在官網公布訃文,稱公司對她的離世一事感到悲痛和震驚,又指希望傳媒考慮到她的家屬感受,避免過分報道。

延伸閱讀:中山美穗曾約好片場重聚 《情書》導演岩井俊二悼念:永遠的遺憾(點擊連結看全文)

+ 5

中山美穗離世:其官網刊登她的離世消息,稱公司對事件感到震驚和傷痛。(nakayamamiho.com 截圖)

中山美穗離世前一天曾在社交平台上載參觀法裔美國藝術家Louise Bourgeois展覽的照片,該作品大意為「我來回地獄又折返,讓我告訴你那是一段美妙的體驗。」(I have been to hell and back. And Let me tell you it was wonderful),內容顯得較為沉重。

中山美穗原定在2025年在日本各地舉行巡迴演唱會。

中山美穗在1970年出生於東京,她在1985年以偶像身份出道,是日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一。她為港人熟悉的是1995年出演電影《情書》,獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞及第38回日本電影藍絲帶女主角賞。1998年與木村拓哉參演電視劇《沉睡的森林》,獲得第19回日劇學院賞最佳女主角。

歌唱方面,於80年代末與大概同期出道的工藤靜香、淺香唯及南野陽子被稱為「四大偶像天后」

《情書》劇照

她在2002年與小說家和音樂家辻仁成結婚,並移居法國巴黎。兩人育有一子,不過她在2014年7月與丈夫離婚。當地傳媒其後指她與年輕3歲的音樂家涉谷慶一郎熱戀中,一連兩天都到對方家中過夜,新歡對她相當著迷,不時親吻她的頭髮和臉頰,還透露「我們要成為一家人了」。