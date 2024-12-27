俄羅斯拒絕特朗普俄烏停火呼籲　稱願談判具法律約束力和平協議

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12月26日拒絕美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次呼籲俄烏停火的建議，稱停火只會為烏克蘭增強軍力提供機會，惟強調俄方盼達成一項具法律約束力的和平協議，以確保俄羅斯及其鄰國的安全。



路透社和彭博社26日報道，拉夫羅夫當日在線上記者會上稱「停火這條路走不通」，他認為只有決定性、具法律約束力的協議，能為俄羅斯及其鄰國的合法安全利益創造條件。

特朗普此前多次提出俄烏立即停火的呼籲，惟未有明確表態停火協議會否讓俄羅斯保留其對的近20%烏克蘭領土的事實控制。另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）立場亦漸趨軟化，暗示可以藉助外交手段收復領土。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普出席在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）舉行的USA AmericaFest。（Reuters）

報道稱，俄方讓要求烏克蘭正式放棄加入北約的申請，並同意嚴格限制其軍隊規模，但烏方已堅決拒絕相關條件。

拉夫羅夫表示，他希望特朗普政府會關注俄烏衝突發生的根源，並指俄方將如總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）所說的那樣，考慮任何認真、具體的提議。