《華郵》漫畫家辭職　不滿諷刺老闆Jeff Bezos跪特朗普作品被拒

美國政治漫畫家特爾奈斯（Ann Telnaes）在作品中描繪《華盛頓郵報》老闆貝索斯（Jeff Bezos）向候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）卑躬屈膝的畫面，這幅畫的草圖遭到報章拒絕，特爾奈斯宣布辭職。



特爾奈斯是《華盛頓郵報》專欄漫畫家，經常發表關於美國政治人物的漫畫，包括即將再次執政的特朗普。她週五（1月3日）在線上原創媒體平台Substack發文披露上述漫畫遭《華盛頓郵報》拒絕一事，並稱這是她第一次因為選擇描繪的對象而導致漫畫夭折。

漫畫中貝索斯（Jeff Bezos）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）和「米奇老鼠」（Mickey Mouse）向巨大的特朗普俯首稱臣、奉上錢袋。（X/ @AaronParnas）

特爾奈斯在帖子中附上漫畫草圖，顯示貝索斯（Jeff Bezos）、社交平台Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）和其他媒體及科技大亨跪在地上，手捧錢袋，他們面前是特朗普的巨大身軀。

眾人腳邊還有一隻匍匐在地的「米奇老鼠」（Mickey Mouse），象徵動畫公司迪士尼（The Walt Disney Company）。據法媒報道，迪士尼旗下擁有美國廣播公司（ABC）。特朗普因ABC報道他的紐約性侵案而起訴它誹謗，雙方近期達成了上千萬美元的和解協議。

前《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄漫畫家特爾奈斯（Ann Telnaes）。（The Herb Blcok Foundation）

特爾奈斯說，雖然她之前的草圖也曾被拒絕，但這是她頭一次因為自己的「觀點」而遭到拒絕。「這改變了遊戲規則……對新聞自由來說很危險。」

《華盛頓郵報》則稱，特爾奈斯的作品並非因任何惡意力量而被拒。報社編輯希普利（David Shipley）在一份聲明中說：「我們剛剛發表一篇與漫畫主題相同的專欄，並且已經安排發表另一篇專欄——這次是諷刺專欄。（對特爾奈斯作品）唯一的意見是不希望重複。」

《華盛頓郵報》曾積極報道特朗普第一任期的事件，包括兩次彈劾。特朗普在2024年總統選舉中擊敗民主黨副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），戲劇性地贏得第二任期，有跡象表明，媒體等行業的高管渴望與他建立良好的關係。

美國億萬富翁貝索斯（Jeff Bezos）10月25日通過旗下媒體《華盛頓郵報》發表聲明，稱該報不會在2024年美國總統選舉中支持任何一位總統候選人。（Getty Images）

法媒報道稱，蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）、貝索斯和朱克伯格等眾多資深大亨，都前往佛羅里達州的特朗普莊園與他會面。影響力巨大的社交平台X所有者馬斯克（Elon Musk）則是特朗普最親密的顧問之一。

貝索斯在2013年收購《華盛頓郵報》，他也是電商巨頭亞馬遜（Amazon）的創始人兼執行主席。亞馬遜和Meta公司都宣布向特朗普的就職典禮基金捐贈100萬美元。據報道，蘋果公司的庫克也以個人名義捐贈100萬美元。

特爾奈斯的作品曾獲得普利策獎和其他獎項，自2008年以來，她一直為《華盛頓郵報》工作。貝索斯在2024年總統大選前夕打破多年傳統，反對《華盛頓郵報》在候選人中站隊，引起轟動。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

