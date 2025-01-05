英國熱門BB名字揭盅　穆罕默德首成最流行男嬰名

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）2024年12月公布英格蘭與威爾斯最受歡迎的嬰兒名字，來源於伊斯蘭教的名字穆罕默德（Muhammad）力壓此前冠軍挪亞（Noah），首次成為英國最流行的男嬰名字。



綜合英國《衛報》、英國廣播公司（BBC）報道，名字穆罕默德自2016年以來一直位於最流行男嬰名字榜單前十，終在2023年超過此前熱門名字Noah，足有4,661名嬰兒使用這名字。在2022年名列第四的Oliver今次亦躍升1位，排行第三。

圖為英國國家統計局2024年12月5日發布的英格蘭與威爾斯最熱門嬰兒名字排行的組合圖片，左圖為排名前五的男嬰名字，右圖為排名前五的女嬰名字。（英國國家統計局）

在女嬰方面，Olivia連續八年成為最受歡迎的名字，Amelia和Isla則分列第二和第三位。

英國每年吸納不少移民，加上在英國的穆斯林群體擴大，被視為穆罕默德「後來居上」的原因。

2024年4月8日，英國英格蘭，圖為時為工黨領袖的施紀賢來到醫院探望新生兒。（Getty）

英國統計局每年都會分析最新嬰兒數據，今次對2023年嬰兒熱門名字進行總結，這排名是根據嬰兒出世登記時給出的具體名字寫法計算，拼寫不同但相似的名字會分開計算。穆罕默德這一名字有多種拼寫變體，但依舊有上榜，Mohammed與Mohammad也有打入前100名。