被點名為「中國間諜」　港產華裔女律師起訴英國軍情五處敗訴

倫敦一家法庭星期二（12月17日）裁定，一名被英國軍情五處稱為中國間諜的女子敗訴。



路透社報道，軍情五處2022年1月向律師李貞駒（Christine Lee）發出警告，稱她代表中國在英國參與政治干預活動。

下議院議長向議員們發出了這一警告，他說軍情五處發現李貞駒「代表駐紮在香港和中國的外國人，向現任和有抱負的議員捐款」。

李貞駒出生於香港，創辦了一家為中國移民提供諮詢服務的公司。她幫助成立了一個議會委員會，由當時的反對黨工黨議員加德納擔任主席，旨在討論影響英國華人社區的問題。

2022年1月中旬，英國情報機構軍情五處向國會全體議員發出警告，指有一名華裔女律師代表中國共產黨試圖干預英國政治。（資料圖片）

加德納說，他從她那裏得到了數十萬英鎊的捐款，她的兒子也曾在他的辦公室工作。

李貞駒否認了軍情五處的指控並起訴，要求賠償未指明的損失，稱軍情五處在沒有任何罪名的情況下將她列為國家風險，這是違法且不合理的。

在向法庭提供的證據中，加德納質疑發出警報是否是為了轉移人們對前首相約翰遜承認在第一次冠病疫情封鎖期間，非法在唐寧街舉行聚會的注意力。

但調查權力法庭駁回了李貞駒李和她兒子提出的索賠，稱軍情五處有權發佈干擾警報，並沒有侵犯他們的人權。

裁決稱：「被告（軍情五處）的職能包括保護議會民主免受旨在通過『政治、工業或暴力手段』破壞議會民主的行為。

「雖然這可能包括非法手段，甚至可能是犯罪手段，但安全局的隱含權力並不僅限於滿足這些非法手段。」

自7月上任以來，英國首相斯塔默一直試圖解凍與中國的關係，但倫敦和北京多次互相指控對方從事間諜活動。英國安全部門警告稱，中國正試圖滲透政治、商業和學術領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

