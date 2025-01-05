特朗普「移民吃貓狗」謠言波及城鎮　英媒：5000海地移民逃離

美國俄亥俄州春田市（Springfield，又譯斯普林菲爾德市）的海地移民，去年就因候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）造謠「他們吃貓狗」被推上風口浪尖。如今特朗普勝選就任在即，據報道當地數千人已逃離春田市、前往民主黨執政的州份。



英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）1月4日報道，特朗普一直揚言上任後立即大規模驅逐國內移民，其中包括春田市的海地移民。

位於美國俄亥俄州（Ohio）的春田市（Springfield，又譯斯普林菲爾德）以大量海地移民著稱。（Getty Images）

2016年至2022年移民浪潮中，大量海地人移居到春田市。在2020年，當地人口有5.8萬，估計其中1.2萬至1.5萬是海地移民。

在鎮上經營餐廳的海地人格曼（Darvah Germaine）表示，若人口繼續流失，自己也將考慮離開。他幾年前來到春田市，為移民提供海地故鄉的飲食。與特朗普聲稱的截然相反，格曼的餐單上並沒有貓、狗或附近居民的其他寵物。

特朗普選舉期間，他在電視辯論中稱春田市海地移民「吃掉當地居民養的貓狗」。辯論主持人當場澄清說，春田市官員已駁斥有關傳聞、沒有相關的可靠報道。圖為特朗普支持者高舉AI生成的圖片，上寫：「讓寵物再次安全」。（Getty Images）

自稱春田市「移民中間人」的海地裔Margery Koveleski表示，已有5000名海地人離開該鎮。她主要負責幫想搬到民主黨州的海地人預訂機票。

麻省波士頓是移民逃往的熱門目的地，該市市長表示不會與移民執法部門合作；但俄亥俄州移民律師Katie Kersh表示，其他州政府的庇護收效甚微，因為移民由聯邦政府負責。