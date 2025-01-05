特朗普「移民吃貓狗」謠言波及城鎮 英媒：5000海地移民逃離
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國俄亥俄州春田市（Springfield，又譯斯普林菲爾德市）的海地移民，去年就因候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）造謠「他們吃貓狗」被推上風口浪尖。如今特朗普勝選就任在即，據報道當地數千人已逃離春田市、前往民主黨執政的州份。
英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）1月4日報道，特朗普一直揚言上任後立即大規模驅逐國內移民，其中包括春田市的海地移民。
2016年至2022年移民浪潮中，大量海地人移居到春田市。在2020年，當地人口有5.8萬，估計其中1.2萬至1.5萬是海地移民。
在鎮上經營餐廳的海地人格曼（Darvah Germaine）表示，若人口繼續流失，自己也將考慮離開。他幾年前來到春田市，為移民提供海地故鄉的飲食。與特朗普聲稱的截然相反，格曼的餐單上並沒有貓、狗或附近居民的其他寵物。
自稱春田市「移民中間人」的海地裔Margery Koveleski表示，已有5000名海地人離開該鎮。她主要負責幫想搬到民主黨州的海地人預訂機票。
麻省波士頓是移民逃往的熱門目的地，該市市長表示不會與移民執法部門合作；但俄亥俄州移民律師Katie Kersh表示，其他州政府的庇護收效甚微，因為移民由聯邦政府負責。
《華郵》漫畫家辭職 不滿諷刺老闆Jeff Bezos跪特朗普作品被拒意大利總理梅洛尼訪海湖莊園晤特朗普 下週回羅馬接見拜登Elon Musk積極參政 是搶風頭還是特朗普「擋子彈」？特朗普再提買島 格陵蘭總理推動從丹麥獨立、暗示舉辦公投