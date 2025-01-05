烏克蘭反擊俄羅斯進攻庫爾斯克　俄國防部：擊退烏軍兩次攻勢

烏克蘭反虛假信息中心主任奧瓦連科（Andriy Kovalenko）周日（1月5日）表示，烏軍在俄羅斯西部庫爾斯克州（Kursk）從多個方向襲擊俄軍。俄羅斯國防部稱，俄軍在當地擊退烏軍2次攻勢。



《基輔獨立報》（Kyiv Independent）報道，親俄軍事分析家、前庫爾斯克州州長顧問阿廖欣（Roman Alyokhin）稱，基輔使用裝甲車和排雷設備，對蘇賈市（Sudzha ）東北部的博爾紹耶·索爾達茨科耶村（Bolshoye Soldatskoye）發動襲擊。

他還稱，烏軍也在該州其他地區「加緊行動」。

2024年9月30日，距離烏俄邊境幾公里的蘇梅地區（Sumy），俄烏克蘭戰爭仍在繼續。圖為一名烏克蘭士兵在站崗。（Getty Images）

俄羅斯國防部聲明則表示，烏方一支由2輛坦克、1輛掃雷車和12輛裝甲車組成的突擊隊向伯丁村（Berdin village）發動反攻，但遭俄軍擊退。

庫爾斯克州代理州長Alexander Khinshtein表示，俄國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-bek Yevkurov） 已抵達庫爾斯克。但不清楚訪問是否與烏軍攻勢有關。