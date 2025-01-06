意大利總理梅洛尼訪海湖莊園　特朗普讚：她席捲歐洲

據路透社1月5日報道，意大利總理梅洛尼4日飛抵美國佛羅里達州，與美國當選總統特朗普在海湖莊園會面。雙方並未披露這次會談的細節，但意大利媒體此前爆料稱，梅洛尼計劃與特朗普討論俄烏衝突、中東局勢、貿易以及一名意大利記者在伊朗被捕等問題。



報道稱，梅洛尼和特朗普一同在海湖莊園觀看了一部紀錄片，該片詳細介紹了一些美國保守派律師在美國司法體系中面臨的挑戰。在場的還包括特朗普提名的國務卿馬爾科·盧比奧、總統國家安全事務助理邁克·沃爾茨、財政部長斯科特·貝森特等人士。

特朗普稱讚了梅洛尼，他對現場其他人表示：「這令人非常興奮。我和一位了不起的女人一起站在這裏，她是意大利的總理。她真的席捲了歐洲，我們今晚共進晚餐。」

2025年1月4日，特朗普在海湖莊園與意大利總理梅洛尼會面（Italian Government/Handout via REUTERS）

特朗普和梅洛尼都沒有披露會晤的具體細節。但意大利媒體此前透露，梅洛尼計劃與特朗普討論俄烏衝突、中東局勢、貿易以及一名意大利記者在伊朗被捕等問題。梅洛尼的辦公室拒絕對相關消息發表評論。

上個月，意大利記者塞西莉亞·薩拉（Cecilia Sala）在伊朗被捕。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗文化和伊斯蘭指導部證實，薩拉已於2024年12月19日因違反伊朗法律被捕，案件目前正在調查中。聲明強調，逮捕行動符合相關法規，伊朗始終歡迎國際媒體記者的合法活動。

美聯社稱，這宗事件加劇了伊朗與意大利的緊張關係。就在薩拉被捕前三天，當地時間12月16日，意大利政府根據美國發布的逮捕令，在米蘭逮捕了伊朗商人穆罕默德·阿貝迪尼（Mohammad Abedini）。美國指控阿貝迪尼向伊朗提供無人機技術，與去年1月美軍在約旦一處哨所遇襲有關。

2024年7月30日，中國北京，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在訪華行程會見記者。（Reuters）

意大利《晚郵報》指出，伊朗政府一直要求意大利釋放阿貝迪尼，美國政府則尋求將他引渡到美國，因此這兩起案件可能是梅洛尼與特朗普會晤的重要議題之一。

自特朗普贏得2024年美國總統選舉以來，僅有阿根廷總統米萊、加拿大總理杜魯多和匈牙利總理歐爾班等少數外國領導人訪問過海湖莊園。路透社稱，由於梅洛尼是領導着意大利右翼聯盟的重要保守派人士，她被視為特朗普潛在的「強大合作伙伴」。

此外，即將卸任的美國總統拜登將在下周訪問意大利和梵蒂岡，會見梅洛尼和羅馬天主教教皇方濟各，預計這將是拜登任內最後一次出訪。白宮表示，這次會晤將「展現美意關係的力量」，拜登還將感謝梅洛尼在2024年對七國集團的「強有力領導」。

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