意大利最老咖啡師慶100歲生日　分享長壽秘訣：日日返工從不休假

香港人鍾意「返工」是人所共知的事情，打風落雨都無阻港人「準時返工」，但意大利有一位女士可能比港人更「熱愛」返工。綜合歐洲媒體報道，意大利最年長咖啡師波西（Anna Possi）11月渡過100歲生日，連意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也致函祝賀。獨自經營咖啡店的波西透露她的長壽秘訣就是：「日日返工，從不放假」。



英國《衛報》12月25日報道，波西在意大利北部小鎮內比烏諾（Nebbiuno）經營一間名為「中央酒吧」（Bar Centrale）的咖啡店。

波西住在咖啡店樓上；每天早上7時就落樓開店，晚上7時收工。無論新年、聖誕節、周日她都照常營業，因為她喜歡與客人閒談交流。

波西表示：「我一直在工作，從不休假。」她是意大利國內最年長的咖啡師，也是工作年資最長的咖啡師。

綜合歐洲媒體報道，意大利最年長咖啡師波西（Anna Possi）11月剛渡過100歲生日，連意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也致函祝賀。獨自經營咖啡店的波西透露她的長壽秘訣就是：「日日返工，從不放假」。圖為1958年，波西正在咖啡店內工作。（Anna Possi本人提供）

生於1924年11月16日，波西1958年5月1日起與丈夫開了這間咖啡店，1974年丈夫離世後，她選擇獨自經營咖啡店。

雖然這是有數十年歷史的老店，但波西不斷推陳出新，賣咖啡之餘也賣酒精飲品，店裏的點唱機曾吸引不少顧客上門，她表示過往曾有意大利著名球隊AC米蘭的球員經常光顧咖啡店。

時移勢易，她已換掉店裏的點唱機，換成開放式書架讓客人可以交換書本和隨意閱讀。如果你周日拜訪波西，她還會為你提供自家製造熱騰騰的蘋果批。

綜合歐洲媒體報道，意大利最年長咖啡師波西（Anna Possi）11月剛渡過100歲生日，連意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也致函祝賀。獨自經營咖啡店的波西透露她的長壽秘訣就是：「日日返工，從不放假」。圖為波西近日在咖啡店外留影。（Anna Possi本人提供）

女兒克里斯蒂娜（Cristina）表示，父親離世後母親再沒有與其他男性交往，全力扶養子女與經營咖啡店。她不喜歡自怨自艾，認為與不同客人聊天能讓她心情開朗，有時客人登門拜訪甚麼也沒買，純粹是想跟她聊天。

波西指，她滴酒不沾，不會吃得太飽，盡量保持身體健康。她與時並進，每天都用電腦看新聞，還會鑽研股票買賣。

11月16日是波西的100歲生日，家人為她開派對慶生，還有許多陌生的客人慕名前來咖啡店「朝聖」。波西指這些客人都為她仍在工作感到驚訝。

報道引述2023年的數據指，意大利全國有22,552名超過100歲的長者，以女性佔多數，目前意大利最長壽的人是114歲的Claudia Baccarini女士。