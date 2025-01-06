沖繩櫻花較往常提早11天盛開　全日本今季最早開花

日本沖繩氣象台週日（5日）宣布，觀察到那霸市末吉公園內（Naha Sueyoshi Park）的山櫻花（又名緋寒櫻）已開花，相較往年提早11天、也比去年提早8天，成為全日本本季最早開花的地方。



沖繩氣象台確認，位於那霸市末吉公園的櫻花標準木已開了5至6朵，這是評定開花日的標準。櫻花一般在夏天形成花蕾後會進入休眠狀態，之後受到冬天低溫影響才會開花。

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據日本放送協會（NHK）報道，那霸市附近的浦添市（Urasoe, Okinawa），一名63歲男子於6日（即櫻花盛開的第二天）去跑步時看到櫻花盛開。他說「我認為今年第一次跑步就能感受到春天是一個好兆頭。現在花開得還很小，但我很期待接下來會發生什麼」。

此外，一位從香港來的30歲女士和她65歲的母親說：「我在新聞上看到櫻花是今年最先開放的。我很高興能夠在我沖繩旅行的最後一天見到盛開的櫻花」。