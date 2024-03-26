日本櫻花預測失準 含苞欲放遲遲未開 賞花活動辦得尷尬群眾失望
撰文：TVBS新聞網
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日本南部的櫻花，原本預測上週末綻放，但是各地櫻花遲遲不開。
已經登場的櫻花祭典辦的很尷尬，跑去賞櫻的民眾也很失望。倒是英國跟美國，因為提早變暖，櫻花已經進入滿開期。
沒有櫻花的櫻花祭 點圖放大看看：
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一眼望去都是櫻花樹，卻只有樹枝沒有粉嫩的櫻花。本來預計上週末開花的福岡櫻花，只開了一點點，民眾看不太到櫻花有點空虛：
「很遺憾的，失算了，猜不透櫻花的心情啦。」
「可能下週才會比較美吧，這一點是有些失望。」
但櫻花祭活動已經開跑，只是賞櫻活動辦得有點尷尬。據NHK報道，雖然首都圈的櫻花還沒開花，但東京足立區已提前舉辦櫻花祭，現場很多人非常熱鬧。櫻花沒露面，主辦單位表示失算了，要看到櫻花滿開還要再等等。
佐賀市的櫻花馬拉松，則有大雨來攪亂，民眾還是穿着雨衣慢跑。
一個圖輯看清日本賞櫻熱門地點有哪些（點擊放大瀏覽）：
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日本櫻花遲遲不開，反而英國和美國已經進入滿開狀態。空拍畫面可見滿滿的粉白色櫻花。有觀光客表示：「春天是我最喜歡的季節。每當太陽出來的時候，櫻花隨處可見，我好愛櫻花。」
西雅圖華盛頓大學的四方院畢業生，特地選在櫻花盛開時拍畢業照。倫敦的攝政公園100多棵櫻花，也提早盛開。倫敦居民稱：「我們一直想在日本看到櫻花，但很高興可以在倫敦看到，不用長途跋涉就可以欣賞到。」
因為天氣變暖，今年的英國跟美國的花期，都稍微早了一些。
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