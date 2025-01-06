英國發現最大恐龍足迹遺址　1.6億年前留下逾200腳印綿延百米

英國牛津郡（Oxfordshire）發現英國歷史上首個最大恐龍足迹遺址，來自伯明翰大學與牛津大學的研究人員最初於去年6月抵達現場發掘，最終發現有5條形似高速公路一般筆直綿延的恐龍足迹，包括兩種恐龍。這遺址目前尚未完全探索，未來或將還有新的發現。



遺址位於牛津郡一間採石場，最初由在場工作的工人發現，他指當時看見地面上有數個隆起間隔3米距離的小土堆，因附近在上世紀90年代發現過恐龍足迹遺址，他隨後意識到情況並不尋常才上報。

圖為研究團隊在現場發掘恐龍腳印與模擬恐龍走過現場的組合圖片，左圖為研究團隊勘測到恐龍腳印的遺址，右圖為恐龍走過熱帶潟湖時留下痕迹的模擬圖片。（X@ThomaMore)

研究團隊目前發現最長的一段足跡長約150米，最多發現超過200個腳印。《每日郵報》引述牛津大學研究團隊人員Duncan Murdock博士解釋，當時氣候溫暖潮濕，此地是一個覆蓋厚厚泥床的淺潟湖，地質鬆軟。恐龍一腳步入後連帶泥土步出，這才形成數個等距小土堆。還推測或因天氣原因令這些腳印得以保存，而不是被潮水沖走。

英國廣播公司（BBC）還將研究團隊在現場的發掘工作製成《Digging for Britain》系列電視節目並播出，其中5條恐龍足迹中有4條屬於一種用四足行走的食草恐龍「鯨龍（Cetiosaurus）」，牠們的四趾腳印形似大象腳印，體長最多可達18米；另一條則是由體型較小、體長介於6至9米的的肉食性恐龍「斑龍（Megalosaurus）」所踩出的三趾腳印。

圖為研究團隊人員在發現有三趾腳印的遺址附近勘測。（X@ChamberVoice）

報道稱指，目前這些足迹的未來命運尚未確定，但團隊正與採石場協商，研究保護該地點的方案。