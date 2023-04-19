6,700萬年前霸王龍化石骨架瑞士拍賣　4,787萬元成交

據美聯社報道，週二，一場獨特的拍賣會在瑞士蘇黎世舉行：拍賣品是一具稀有的巨型霸王龍（Tyrannosaurus Rex）化石骨架。最終，這具化石骨架以610萬美元（約4787萬港元）的價格成交。



這具化石骨架高3.9米、長11.6米，被裝在9個精緻盒子中，送到Koller拍賣行。該骨架由293塊骨頭組成。據報道，該骨架50%的原始骨骼來自此前在美國和加拿大挖掘出的三具霸王龍化石標本，這些標本可溯源至6700萬年前。骨架其餘部分則由石膏、環氧樹脂等人工材料填充 。

這具化石骨架以550萬瑞士法郎（610萬美元）的價格成交，是世界上第三具、歐洲第一具被拍賣的霸王龍化石骨架。世界上第一具霸王龍化石骨架於1997年以836萬美元的價格落槌，第二具則於2020年以創紀錄的3180萬美元售出。

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據悉，該骨架因其保存完好的頭骨而具有稀有性和獨特性。據化石專家稱，恐龍頭骨是相當罕見的，屬於最寶貴的元素。

Koller拍賣行在一份聲明中引用專家的話表示：「恐龍頭骨通常不結合在一起，它們很容易相互分離。當恐龍在侏羅紀或白堊紀死亡時，它們的頭骨往往丟失在沈積層中。事實上，大多數恐龍被發現時都沒有頭骨。但在這裏，我們有真正的霸王龍頭骨，它們源自同一個標本。」

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