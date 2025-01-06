戒嚴風波｜韓總統府警衛處長涉內亂罪　警方立案調查

韓國警方及檢調單位連日與總統府角力，至今未能進入總統官邸逮捕已遭彈劾停職的總統尹錫悅。總統府警衛處處長朴鐘俊因涉及內亂罪，1月5日被警方立案調查。韓媒指內亂罪與連日總統府警衛阻攔逮捕無關，而是涉及戒嚴案。而同日在總統官邸外，有數千名民眾集會，既有支持者反對逮捕，也有抗議者要求他下台。



2025年1月5日，韓國示威者到尹錫悅首爾官邸附近聚集，警察試圖阻止示威者前進（Reuters）

韓聯社報道，警方表示，由於阻撓執行逮捕令，朴鐘俊此前已涉妨礙公務罪，5日再被指控涉及內亂叛亂罪。直接原因並非這幾天警衛處阻擋逮捕尹，而是懷疑他牽涉戒嚴案的內亂罪。

警方指出，在上月3日夜間、即尹錫悅突然宣布戒嚴的3個小時前，朴鐘俊曾帶了韓國警察廳長趙志浩前往總統府的安全室，和尹錫悅事前會面。警方先前已經發傳票，要求朴鐘俊到案說明，但朴沒有理會。警方已再度傳訊，要求7日接受調查。

趙志浩與國防部長金龍顯此前已分別被捕，暫未知朴鐘俊是否也會被捕。

2025年1月5日，韓國首爾的總統官邸附近，有群眾集會要求總統尹錫悅下台。（Reuters）