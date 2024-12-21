加拿大總理杜魯多宣布改組內閣　新民主黨擬1月提不信任動議

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）12月20日宣布改組內閣，新任命8名議員入內閣，並更換4名原內閣成員的職務。與此同時，一直支持杜魯多自由黨政府的新民主黨（New Democratic Party）領袖辛格（Jagmeet Singh）同日宣布，將在2025年1月27日發動不信任投票推翻政府。



加拿大廣播公司（CBC）20日報道，杜魯多當日宣布，有8名議員將加入內閣。其中，議員David McGuinty將接替勒布朗 （Dominic LeBlanc） 擔任公共安全部長一職。

勒布朗在前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）離職後，曾被杜魯多任命為新任財長。

2024年12月17日，加拿大新民主黨（New Democratic Party，NDP）領袖辛格（Jagmeet Singh）在位於首都渥太華（Ottawa）的國會發表演說。（Reuters）

路透社同日報道，辛格在杜魯多宣布改組內閣的當日表示，無論誰領導執政自由黨（Liberal Party），新民主黨都不會支持現屆政府，並計劃於1月在國會寒假結束後的會議上提出對政府的不信任動議。

反對黨魁人政團（Bloc Quebecois）領導人已承諾支持不信任動議，並指杜魯多政府不可能安任渡過這次危機；而保守黨（Conservative Party）此前一直呼籲提前舉行大選，預料也會支持動議。

2024年12月17日，加拿大安大略省渥太華，總理杜魯多（Justin Trudeau）在自由黨團假日派對上發表演講。（Reuters）

報道稱，如果所有反對黨都支持該動議，杜魯多將在擔任加拿大總理9年多後下台，並提前舉行大選。