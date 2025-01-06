布林肯訪首爾與代總統崔相穆會談　冀韓國維持穩定

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（1月6日）訪問深陷政治危機的盟友韓國，尋求韓國在政策方面包括在韓日的複雜關係方面保持穩定。



法媒報道，布林肯首先與代行韓國總統職權的崔相穆進行會談，前者表示美韓70年盟友關係仍是朝鮮半島及印太地區和平穩定的基石，並指美日韓三方合作取得的成果，亦特別提到在2023年美國總統拜登在大衛營（Camp David）與韓國總統尹錫悅和時任日本首相岸田文雄的峰會。布林肯稱，華府預計這個成果可以持續和進一步擴張。

布林肯隨與韓國外長趙兌烈會面，朝鮮問題成為其中一個重點。

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在1月20日宣誓就職，布林肯此行是為了在總統拜登（Joe Biden）卸任前，鞏固拜登團結民主盟友的記錄。首爾行程結束後，布林肯還將前往日本。

2025年1月6日，韓國代總統崔相穆（右）和美國國務卿布林肯（左）出席在韓國首爾舉行的會議。（Reuters）

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）週一（6日）上午宣佈，將尋求延長被彈劾總統尹錫悅的逮捕令。韓國法院12月31日簽發的尹錫悅逮捕令將在1月6日午夜到期。由公調處、警察廳等組成的戒嚴聯合偵查組1月3日攜手對尹錫悅執行拘留，但因總統警衛處的阻攔沒能成功。

尹錫悅於12月3日深夜突然宣佈緊急戒嚴令，雖然戒嚴令迅速被撤銷，但已導致全國政局混亂。韓國國會12月14日通過對尹錫悅的彈劾動議案。此案目前進入180天的審理程序。

本文獲《聯合早報》授權轉載

