《史力加》王牌綠葉驢子原型Perry病逝　終年30歲

由美國夢工場動畫公司（DreamWorks Animation）製作的動畫電影《史力加》自2001年上映以來頗受好評，更在其後推出三部續作，其中配角驢子（Donkey）均有登場，牠因幽默詼諧、機智有趣廣受歡迎。但驢子在現實的原型Perry卻在1月2日病逝，動物園4日公布訃告，指Perry因罹患蹄葉炎（Laminitis）病逝，終年30歲。



驢子的壽命通常介乎25歲至40歲，園方對Perry的離世感到「心碎」，指「牠是我們社區深受愛戴的一員」，還補充相關追悼活動將在之後公布。

極賣座的卡通電影《史力加》系列，由Terry Rossio原創及編劇。（《史力加》電影劇照）

Perry是一頭耶路撒冷驢，1994年於美國紐約市出生，1990年代來到加州史丹福，原本是為馬球運動中的馬提供情感支持的動物，但因性格火爆未能勝任這一職責。美國《PEOPLE》雜誌引述Perry的飼養員Jenny Kiratli指，Perry早在1997年就在動物園定居，電影中驢子的許多招牌動作，例如歪頭、翻白眼與跳躍動作都來自原型Perry。

《史力加》的動畫製作師在1999年因妻子介紹認識Perry，隨後就以牠為原型開始繪製配角驢子，Perry因此獲得60英鎊（約582港元）的報酬。隨後電影在2001年上映風靡一時，影星愛迪梅菲（Eddie Murphy）則因在電影中為牠獻聲而獲得300萬美元（約2332萬港元）的片酬。

圖為電影《史力加》中王牌綠葉驢子與原型Perry遺像的組合圖片，左圖為《史力加》電影中驢子與主角在劇中一幕同時出現的截圖，右圖為動物園在Perry病逝後發布的貼文配圖。（截圖自IMDB網站，Instagram@bpdonkeys）

《史力加》榮獲第74屆奧斯卡最佳動畫長片獎，續作《史力加2》則斬獲第77屆奧斯卡最佳動畫長片獎。但之後在2007年推出的《史力加3》，與2010年上映的《史力加萬歲萬萬歲》（Shrek Forever After）卻均遇冷，在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的好評度均不如前二作。