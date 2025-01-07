特朗普：已透過代表和習近平對話　相信雙方會相處融洽

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月6日表示，通過代表和中國國家主席習近平對話，他相信兩人會相處融洽。特朗普在接受保守派節目主持人訪問時稱，雙方一直有透過代表進行討論，又形容習近平是堅強有能力的人，並稱對方在中國受到尊敬。



2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

特朗普表示，預期雙方可能會相處得很好，「但你知道，這必須是一條雙向道路」。他重申，中國一直在經濟上「剝削」美國。

特朗普表示，除非北京採取更多措施，制止高度成癮的芬太尼（fentanyl）販運，否則將對中國商品額外徵收10%的關稅。

美國近年檢獲的芬太尼持續增加。圖為2017年11月在芝加哥機場檢獲的芬太尼。（路透社）

他已邀請習近平和其他外國領導人，參加本月20日在華府舉行的就職典禮，但路透社引述專家稱，中國領導人不太可能出席。目前，特朗普已提名多名對華鷹派的人士擔任新內閣關鍵職位，其中包括參議員魯比奧（Marco Rubio）擔任國務卿。