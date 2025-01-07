特朗普：已透過代表和習近平對話 相信雙方會相處融洽
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月6日表示，通過代表和中國國家主席習近平對話，他相信兩人會相處融洽。特朗普在接受保守派節目主持人訪問時稱，雙方一直有透過代表進行討論，又形容習近平是堅強有能力的人，並稱對方在中國受到尊敬。
特朗普表示，預期雙方可能會相處得很好，「但你知道，這必須是一條雙向道路」。他重申，中國一直在經濟上「剝削」美國。
特朗普表示，除非北京採取更多措施，制止高度成癮的芬太尼（fentanyl）販運，否則將對中國商品額外徵收10%的關稅。
他已邀請習近平和其他外國領導人，參加本月20日在華府舉行的就職典禮，但路透社引述專家稱，中國領導人不太可能出席。目前，特朗普已提名多名對華鷹派的人士擔任新內閣關鍵職位，其中包括參議員魯比奧（Marco Rubio）擔任國務卿。
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