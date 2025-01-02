特朗普為什麼急於直通習近平？

輿論普遍關心特朗普（Donald Trump）上台後的中國政策，中美貿易戰之外，科技戰、晶片戰甚至金融戰、軍事熱戰是否會爆發，牽動着人們的神經。

而值得注意的是，特朗普和中國領導人的熱絡互動並沒有開啟。中國國家主席習近平在特朗普勝選後按照慣例發了賀電，但是一直沒有兩人公開通電話的新聞見諸媒體。這和大多數國家領導人都同特朗普通了電話迥然不同，也和特朗普第一任期時習近平很快同其通話不同。

特朗普將於1月20日舉行盛大的就職典禮，特朗普邀請了習近平出席其就職典禮。據報由於不符合中國的外交慣例，習近平不會出席，而會派出一名高級官員代表他出席典禮。

特朗普第一任期時，習近平同他在美國進行莊園會晤。（新華社）

近日有媒體報道說特朗普團隊提出希望繞過正式外交渠道，直接與習近平的核心官員對話，比如同中共中央政治局常委蔡奇接觸。但這種脱離常規的模式，北京目前不會接受。

從邀請習近平出席就職典禮，到直通習近平核心幕僚，特朗普方面到底有何意圖？

在筆者看來，第二次當選總統的特朗普自信心爆棚。在國內獲得巨大政治成功的特朗普，急切希望在國際社會上有同等的回響。第一任期是特朗普體驗權力巔峰的過程，第二任期，特朗普有轉型成為成功政治家的迫切需要。

在特朗普看來，讓美國再次偉大的標誌是讓特朗普自己先成為偉大的領導人。特朗普希望同習近平有更多直接溝通，是希望製造一種同強人關係良好受到尊重的氛圍。

特朗普對強人普京的溢美之詞溢於言表，曾公開稱普京是天才。圖為2019年的大阪G20峰會間隙普京和特朗普見面。（Reuters）

特朗普善於做交易，在權衡利弊得失方面非常捻熟。他非常清楚，美國優先不意味着對抗中國優先。影響美國再次偉大的不一定是中國。佔美國便宜最多的不一定是中國。美國的盟友們享受了美國的軍事保護，享受了美國的市場紅利，從美國處獲得的遠大於付出。因此特朗普奉行美國優先政策，首先受到影響的是美國的盟友。

同中國對抗獲得利益的難度遠大於從美國盟友處獲得利益的難度。如果能夠通過霸權和強權獲得利益，那美國施展霸權的對象不太可能首選中國。

特朗普在勝選後的首場記者會中談及美中關係時表示，「中國和美國可以共同解決世界上所有的問題」。這句話意義非凡。這既是對中國的看重，也代表了美國的某種傾向。是聯合盟友對抗中國，還是聯合中國從其他國家身上榨取利益？

特朗普直接將杜魯多稱為加拿大州州長，羞辱意味明顯。圖為2024年11月29日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）親赴美國佛羅裏達州，與美國候任總統特朗普（Donald Trump）會面及晚餐。（X@JustinTrudeau圖片）

在國際事務中，對普京、習近平等強人領導人的尊重程度遠大於美國盟友領導人，比如加拿大總理杜魯多、日本首相石破茂。這是特朗普的慕強心理和商人自卑情結在作怪。同時也隱含了美國在處理國際關係時的某種策略。儘管中國不會認同中美G2，但美國如果帶着這樣的視角審視世界，那麼中國不一定會是美國迫切要應對的敵人，美國想要獲得利益時，首先拿捏的不一定會是中國。

急於直通習近平的特朗普，有同大國領導人打交道的虛榮心，也有急於摸清習近平態度的實際需要。人民不能低估中美對抗的危險性，也不能忽視百年未有之大變局下，中美不一定走向對抗的可能性。