美國國會認證特朗普當選總統結果　長子料7日到訪格陵蘭

儘管華府1月6日遭到風雪吹襲，美國國會如常舉行會議，正式確認共和黨籍的特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2024年總統大選勝出。4年前雖然是同樣的確認程序，但上演了震驚國際的國會騷亂，與這次形成強烈對比。另外，美國外交部常務秘書6日向路透社稱，特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）預計將於7日到訪格陵蘭（Greenland）。



圖為於2025年1月6日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席國會聯席會議，確認特朗普（Donald Trump）當選總統，在議會廳內獲得黨友們歡迎。（Reuters）

「國會今天會確認我們偉大的選舉勝利——歷史上的一個重要時刻，美國再次強大！」特朗普事差在社交平台Truth Social發帖，提醒支持者當日的確認大選結果程序。

眾議院和參議院當日舉行聯席會議，對50個州和哥倫比亞特區的選舉結果進行了認證。會議由副總統兼任參議院議長賀錦麗（Kamala Harris）主持。結果確認，特朗普共贏得312張選舉人票，其民主黨籍對手賀錦麗贏得了226張。

圖為於2025年1月6日，美國國會舉行聯席會議，確認2024年總統大選結果，各州選舉人票及相關文件，分別封存於小木箱並被送進會議廳。（Reuters）

為應對確認順利，國會大樓內外的安全措施加強，並預計直至特朗普1月20日宣誓就職前保持不變。國會山莊周邊被金屬柵欄包圍，距離大樓外數百碼，設有警員把守的檢查站。

現場駐有多輛警車，以及由警方流動指揮車。大樓內入口處也有人員檢查身份證件，包括通往眾議院和參議院會議廳的大門和地下通道。

民主黨事前已表明不會阻撓確認結果，眾議院民主黨第二號人物克拉克（Katherine Clark）稱，「作為民選領導人，我們必須由始至終忠於憲法。我們來這裏是為了尊重人民的意願和法治」。