特朗普要求推遲掩口費案10日判刑　對法官拒撤銷全案提上訴

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月6日入稟，要求承審掩口費案的法官推遲1月10日的判刑。特朗普的律師在法庭文件中表示，計劃對法官梅爾昌（Juan Merchan）此前拒絕撤銷全案的裁決提出上訴。



圖為2016年選舉前收受13萬美元掩口費的艷星丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（Reuters）

律師要求，梅爾昌在上訴結束有結果前，推遲對特朗普判刑。梅爾昌於3日公布，會於10日量刑及宣判，但暗示會予以「無條件釋放」，即特朗普無需入獄或其他處罰。法官又稱，78歲的特朗普可以親自或虛擬出席宣判。

該案源於特朗普在2016年大選期間，其時任私人律師科恩（Michael Cohen）向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付了13萬美元，以作為讓她不公開宣稱曾與特朗普有性關係的掩口費，但特朗普已否認兩人有過性接觸。

2024年5月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案續審，法庭素描顯示成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）作證時情況。（Reuters）

法院去年經過6週審理，陪審團於5月裁定，特朗普犯下34項偽造商業記錄的刑事重罪。特朗普發言人Steven Cheung此前在聲明中表示，特朗普在去年總統選舉中獲勝表明，美國人民希望「立即結束司法系統的武器化」。