韓國調查人員起分歧　應由誰牽頭執行總統拘留令　各方推卸

據日本放送協會（NHK）報道，韓國當局正在努力協調應該由哪個調查實體來牽頭執行對被彈劾總統尹錫悅的拘留令。



負責調查尹錫悅宣布戒嚴令的韓國聯合調查小組由多個實體組成，包括警察部門和高級公職人員犯罪調查處（CIO，簡稱公調處）。聯合調查小組以涉嫌策劃叛亂為由，獲得了拘留尹錫悅的執行令。調查小組成員試圖執行拘留令，但遭到總統安全部門的阻止。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為尹錫悅發表講話，向因戒嚴令受影響的公眾致歉。（Reuters）

執行令已於週一（1月6日）到期。調查人員隨後向法院重新提交執行令，以延長拘留被彈劾總統的最後期限。迄今牽頭這場行動的貪腐調查辦公室宣布，打算委託警方執行逮捕令，以加快調查速度。

韓國媒體引述警方官員的話稱，調查人員可能會考慮下次嘗試執行尹錫悅的拘留令時拘留總統安保人員。然而，警方實際上拒絕在拘留尹錫悅的過程中發揮主導作用。據報道，官員們正在爭論應該由哪個調查實體領導拘留工作。