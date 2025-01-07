特朗普提買格陵蘭　丹麥逾50年來首改王徽圖案　英媒：展保島決心

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月再提向丹麥購買格陵蘭島（Greenland）的控制權，惟遭對方拒絕。英媒1月6日報道，丹麥已正式決定更改王室徽章，新版本更加突出代表格陵蘭以及法羅群島的圖案，被外界視為表態欲繼續控制兩地的決心。



英國《衛報》6日報道，丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X，又譯弗雷德里克或佛瑞德里克）去年12月20日按王室決議，更改從1972年起使用的舊版王室徽章。

丹麥王室徽章過去500年來的各個版本中，皆有突出三頂王冠，它們象徵數百年前由丹麥、挪威和瑞典的卡爾馬聯盟；在新版本中，三頂王冠被移除，代表格陵蘭以及法羅群島的北極熊和公羊圖案被突出放大。

2024年12月20日，丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X，又譯弗雷德里克或佛瑞德里克）去年12月20日按王室決議，更改從1972年起使用的舊版王室徽章。左圖是舊版王室徽章，右圖是新版王室徽章。（丹麥王室網站）

最近有關格陵蘭島的政治風波再起，在特朗普提出買島建議遭拒紀後，丹麥隨即宣布計劃大幅增加格陵蘭島的國防開支應對；而格陵蘭總理艾格德（Múte Egede）也借機在新年講話中，表示希望推動當地脫離丹麥、爭取獨立。

報道稱，腓特烈十世更改王徽的舉動，似乎是希望對外強調丹麥無意放棄對格陵蘭和法羅群島的控制。