丹麥宣佈加強格陵蘭防禦　因應特朗普稱想買下格陵蘭

在美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲美國購買格陵蘭（Greenland）幾個小時後，丹麥政府宣布計劃大幅增加格陵蘭島的國防開支。



丹麥防長波爾森（Troels Lund Poulsen）12月24日表示，：「多年來我們在北極的投資不夠，現在我們正計劃對此進行加強。」他指新國防計劃的的開支預估將達至少15億美元（約117億港元）。他稱這筆錢將用於購買兩艘檢查船、兩架遠程無人機和增添兩支雪橇犬隊，還有為格陵蘭首都努克（Nuuk）的丹麥北極司令部配備更多的人員。此外，格陵蘭三個民用機場，其中一個會升級，符合F35戰機使用。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）於2023年12月19日在丹麥哥本哈根國務部出席與美國防務合作新聞發布會。 (REUTERS)

就在這一國防計劃消息發布的前一天，特朗普表示，對格陵蘭這個巨大島嶼的所有權和控制權對美國來說是「絕對必要的」。

格陵蘭是丹麥的自治領土，人口僅有5.6萬人（Getty）

格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）隨後回應了特朗普的言論，稱「我們是非賣品」。但他補充說，格陵蘭人應繼續對合作和貿易持開放態度，特別是與鄰國的合作和貿易。

格陵蘭是丹麥的一個自治領土，當地蘊藏豐富的礦產儲量，也是美國大型太空設施的所在地，位於從北美到歐洲的最短航線上，因此對美國具有重要的戰略意義。