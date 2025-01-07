布林肯今訪日2天　日鐵收購美鋼被阻或成主要議題之一

美國總統拜登（Joe Biden）1月3日出於國家安全考量，阻止日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵（US Steel）。美國務卿布林肯（Antony Blinken）7日起訪問日本兩天，將與日本首相石破茂以及外相岩屋毅等官員舉行會談，預料將討論相關議題。



路透社和法媒6日報道，美國務院在聲明中表示，布林肯將於7日與日本高級官員會晤，回顧美日同盟在過去幾年取得的「巨大進展」。

美國務院亦在聲明中提到，布林肯將在會晤期間重申兩國同盟在解決一系列雙邊、區域、全球問題以及繼續鞏固美日韓三邊合作的重要性。

2025年1月7日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問日本，在東京與日本外相岩屋毅（不在圖中）會晤。（Reuters）

報道引述智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家Nicholas Szechenyi認為，拜登阻止收購的決定對美日關係造成負面影響，或為布林肯這次行程「蒙上陰影」，但日方始終以確保國家安全為由首要目標，料不會容許收購案對兩國關係造成太大的負面影響。

布林肯將於7日稍晚會見石破茂，由於他此前強調要求美方說明阻止收購的原因，預計2人將在會晤期間討論相關議題。