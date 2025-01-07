癌症都會傳染？　醫生為患者開刀割傷手　傷口竟生出惡性腫瘤

人類患上癌症有各種原因，但一般情況下，癌症並不會人傳人直接傳播。據英國媒體報道，德國有一名醫生為癌症病人做腫瘤切除手術，他在開刀期間不慎割傷了自己的手。儘管他有立即消毒傷口並包紮好，5個月後，這名外科醫生竟發現當初受傷的位置，長出一個惡性腫瘤，檢查後更顯示其基因組織與原先患者的癌細胞完全一致。醫療團隊推測，癌細胞可能是透過手上的傷口進入醫生的身體，導致其患上癌症。



英國《每日郵報》1月2日報道，一名32歲德國男子被診斷患上一種罕見的癌症，他其後接受腹部腫瘤切除手術。在手術過程中，開刀醫生不小心割傷了他的手，但他有立即消毒和包紮好傷口。

儘管病人當時的手術成功，他最終因術後併發症去世。5個月後，開刀醫生的左手中指出現一個直徑約3cm（1.2英吋）的硬腫塊，於是他前往專科醫生進行檢查。經過一系列詳細檢查，都未發現任何異常。然而，醫生將腫瘤切除並送往實驗室用顯微鏡檢查，結果顯示它同樣是惡性纖維組織細胞瘤。

圖為立陶宛NordClinic的首席外科醫生Sarunas Tarasevicius（左一）在手術中。（受訪者供圖）

《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）詳細描述了該名外科醫生惡性纖維組織細胞瘤，是一種每年僅有約1,400例確診的罕見軟組織癌症，意外移植到醫生身上的案例。

負責治療癌症病人和外科醫生的醫療團隊提出一個疑問，即這兩個腫瘤是否有關聯，並進一步分析兩者的樣本後，確認它們是「本質上相同的」，不僅擁有相同的細胞類型，細胞排列也完全一致。這代表醫生可能在不知情的情況下，將患者的癌細胞「移植」到了自己手上的傷口，導致該疾病在他體內生根並開始持續生長。

醫療期刊論文作者表示：「一般而言，當一個人體的異體組織移植到另一個人體內時，會觸法免疫反應，排斥移植組織。而在這名外科醫生的案例中，儘管受傷部位組織周圍出現了強烈的炎症反應，但腫瘤卻繼續變大，這代表其抗腫瘤免疫反應無效。」

2011年11月16日，圖為醫院的醫生為自己佩戴手套。（Getty）

作者推測，腫瘤可能通過若干機制逃避了免疫破壞，包括其細胞分子的變化以及醫生的身體未能有效識別和攻擊腫瘤細胞。

報道指，在外科醫生切除腫瘤2年後，並沒有跡象顯示癌症擴散或復發。