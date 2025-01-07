美國現首宗人類感染H5N1禽流感死亡病例　CDC：未見人傳人情況

美國路易斯安那州（Louisiana）衞生部門1月6日通報，當地出現首宗人類感染H5N1禽流感死亡病例。美國疾病控制和預防中心（CDC）強調，目前未發現其他人類感染禽流感的病例，也沒有證據顯示有人傳人的情況。



路透社6日報道，路易斯安那州衞生部門稱，病人超過65歲，曾接觸私人後院飼養的禽類和野鳥，且有潛在的健康問題。病人於上月18日入院，是全美首宗人類感染禽流感的嚴重病例。

CDC上月26日透露，他們在對病人的兩個上呼吸道樣本進行病毒測序後，發現其體內的病毒出現變異，或導致病毒更容易感染人類的上呼吸道。

當地衞生部門稱，公眾面臨的健康風險仍然很低，但接觸鳥類、家禽或牛的人或面臨更高的感染風險。

美國自2024年4月起，已出現66宗人類確診禽流感個案，大部份病人為農場工人，多數個案病情輕微。