小特朗普抵格陵蘭展開一日遊　稱自己不會買島｜有片

美國當選總統特朗普（Donald J. Trump）長子小特朗普（Donald Trump Jr.）周二（7日）抵達格陵蘭島首府努克（Nuuk）展開私人訪問，特朗普前一天才在X重申他對格陵蘭島的興趣。



根據努克機場和航班追蹤網站直播，小特朗普周二格林威治標準時間下午12時50分（香港時間下午8時50分）左右乘坐父親的「特朗普一號」私人飛機抵達努克。

小特朗普在Instagram分享自己的行程：

路透社引述當地官員指，此訪料將持續4、5個小時，沒有安排與政府官員會晤。

小特朗普周一在Podcast中說：「不，我不會買格陵蘭島。有趣的是，我實際上是要去格陵蘭島進行一次非常漫長的私人一日游。」

小特朗普在X分享自己的行程：

特朗普周一也在社交媒體Truth Social稱讚格陵蘭島，並承諾「讓格陵蘭島再次偉大！」

他說：「格陵蘭島是一個不可思議的地方，如果它成為我們國家（美國）的一部分，人民將受益匪淺。」