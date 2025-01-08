民謠組合Peter, Paul and Mary成員　86歲Peter Yarrow紐約離世

美國著名民歌組合Peter, Paul and Mary成員Peter Yarrow於1月7日去世，享年86歲。Peter Yarrow的公關人員發聲明稱，Peter Yarrow與膀胱癌抗爭四年後，7日早上在家人陪伴下，於在紐約的家中去世。



圖為2012 年2 月28 日，美國民謠組合Peter,Paul and Mary成員Peter Yarrow，與女兒在紐約出席反對警察鎮壓的活動。（Reuters）

Peter Yarrow的Bethany發聲明稱，父親已進入其輝煌一生的最後一章，全世界都知道Peter Yarrow是一位具標誌性的民間活動家，其為人也如其歌詞所展示的慷慨、富有創造力、熱情、有趣和睿智。

Peter, Paul and Mary由Peter Yarrow與Noel Paul Stookey、Mary Travers於1961年組成，樂團曾演繹民謠歌手卜戴倫（Bob Dylan）的早期作品，令相關作品為人熟悉。樂團也有多首膾炙人口的歌曲，包括由Peter Yarrow作曲的《Puff, The Magic Dragon》等。

他們也因參與政治活動而聞名，包括曾在1963 年華盛頓民權遊行，以及反越戰的示威活動中表演。

Peter Yarrow畢生致力於推動社會改革，並關切平等權利、和平、環境、性別平等、無家者、臨終關懷等議題。

Noel Paul Stookey是組合中唯一在世的成員，他讚揚了Peter Yarrow的創作影響力，並表示他將深深懷念對方。