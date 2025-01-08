英國700多名年輕員工起訴麥當勞騷擾和歧視
撰文：聯合早報
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超過700名英國年輕員工起訴麥當勞騷擾和歧視，事件涉及450多家麥當勞快餐店。
法新社報導，律師事務所Leigh Day星期二（1月7日）說，律師所代表在麥當勞工作時年齡20歲以下的現任和前任員工，向這家快餐巨頭尋求賠償。
律師所發出的文告說，這些麥當勞員工稱遭受到歧視、恐同、種族主義、殘疾歧視和騷擾等情況。
麥當勞發言人星期二表明：「任何不當行為和騷擾事件都是不可接受的，必須迅速、徹底地進行調查和處理。」
發言人稱，麥當勞已建立一個網上系統，允許所有直營店及特許經營店的員工匿名舉報問題。
這些事件源於2023年7月英國廣播公司（BBC）進行的一項調查，當時揭示多名受害者的證詞。
這家快餐連鎖店在英國擁有約17萬名員工，其中許多是年輕員工，包括青少年。
麥當勞英國早在2019年就曾面臨類似指控。當時，麵包師、食品及相關工人工會（Bakers, Food and Allied Workers Union）聲稱超過1000名女員工成為性騷擾和虐待的受害者。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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