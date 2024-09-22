美國加州山火蔓延面積高達去年同期4倍　消防員涉5次縱火被捕

美國加州山火蔓延，其中一名消防人員卻被指在葡萄酒產區縱火五次而被捕。



路透社報道，38歲的埃爾南德斯（Robert Matthew Hernandez）是加州希爾茲堡的一名消防裝備工程師，他涉嫌縱火在星期五（9月20日）被捕，星期六（21日）關押在索諾瑪縣監獄，保釋金為200萬美元（1560萬港元）。

加州林業和消防局發聲明說，埃爾南德斯被指在8月15日至9月14日休班期間五次縱火，目前他的動機不明。

美國加州2024年9月爆發大規模山火，圖為9月11日在洛杉磯東北部（REUTERS）

消防隊長泰勒在聲明中說：「得知我們的員工違背公眾信任，並試圖玷污1萬2000名消防人員的不懈努力，我很震驚。」

據報道，埃爾南德斯在以葡萄酒和葡萄園聞名的索諾瑪縣縱火。據消防部門稱，這些大火都被消防隊撲滅，總共燒燬不到一英畝的土地。

自9月5日以來，美國第二大城市洛杉磯周邊山區發生三宗火災，燒燬230多棟房屋和其他建築，迫使數萬人撤離郊區和城鎮。

美國加州2024年9月爆發大規模山火，圖為9月11日消防員在洛杉磯東北部滅火（REUTERS）

加州南部聖貝納迪諾縣也發生大火，數以千計居民被迫緊急疏散。

根據加州消防局的數據，今年加州山火燒燬的土地面積幾乎是去年同期的四倍。

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本文獲《聯合早報》授權轉載。

