美國德州山火至少1死　一災區如「月球表面」　數百牛屍遍野

美國德州潘漢德爾地區（Panhandle）「末日級山火」繼續蔓延，至少造成1人死亡，部份社區遭到重創。美媒2月29日報道，亨普希爾郡（Hemphill，暫譯）受災後有如月球表面，約40座房屋焚毀，到處「牛屍遍地」。



美聯社29日報道，德州自26日起發生多宗山火，其中火勢最大的煙屋溪大火（Smokehouse Creek Fire，暫譯）焚燒面積已逾3,370平方公里，並擴散至俄克拉何馬州（Oklahoma），僅有3%獲控制。應急部門稱，相信火勢會在受控前進一步擴大。

火勢持續下，當地仍未展開全面搜索行動，目前僅能確認斯廷內特（Stinnett，暫譯）一名83歲老婦受災離世。她曾擔任代課教師，警方28日在她經已燒毀的家中發現她的遺體。

亨普希爾緊急管理協調員肯德爾（Bill Kendall）形容，當地被燒至有如「月球表面」，「一切都消失了」，更目睹數百頭剛剛死去的牛隻陳屍田野。

他指山火燒毀加拿大鎮（Canadian，暫譯）附近約40棟房屋，但未波及鎮內。

天氣預報指，預料該地區1日會再有微風，週末更可能出現有利火災擴散的天氣。

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