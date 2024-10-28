BNO護照｜網上申請、續期懶人包！與BNO Visa分別？可用BNO出境？

BNO護照申請｜英國國民（海外）護照（BNO）比香港特區護照的免簽證國家和地區還要多，不少人為了日後旅行更方便，於是申請為BNO續期。不過，當中對BNO仍有不少疑問，例如：可以直接用BNO護照出境嗎？BNO Visa有什麼分別？記者已為大家整合BNO護照續期、申請、相關費用等重要資訊，以便大家參考！



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BNO護照申請｜BNO護照是什麼？

BNO護照（英國國民（海外）護照，British National (Overseas) Passport是由英國簽發給香港人的一種護照，持有人可入境英國停留6個月。雖然持有人並不會自動擁有英國居留權，但仍可作為旅遊證件使用。現時BNO持有人可享有多達180個國家免簽證或落地簽證待遇，比起香港特區護照（約170個）還要多，如去玻利維亞、巴拉圭、哥斯達黎加等持香港特區護照人士需申請簽證的地方都不用簽證。

合資格人士亦可利用英國政府推出的「5+1方案」申請入籍英國。簽證申請獲批後，便可獲得5年有限居留許可，期間可於當地讀書及工作，但不享有英國社會福利，在居留5年後，另加1年便可申請入籍。

現時BNO持有人可享有多達180個國家免簽證或落地簽證待遇。（資料圖片）

BNO護照申請｜BNO護照、BNO Visa有何分別？

BNO護照現時只接受續期，不接受新的申請。而BNO Visa為英國政府一個新成立的移民政策，讓BNO護照持有人可連同家人（受助者）一同申請移民英國。申請人只要年滿18歲、父母其中一方合資格持有BNO，以及申請人有香港永久居民資格就符合條件。而除了申請對象及申請費用不一樣外，BNO Visa同樣享有於當地居住、讀書及工作的權利。

BNO Visa為英國政府一個新成立的移民政策。（資料圖片）

關於BNO VISA申請詳情，可查看👉🏻👉🏻👉🏻BNO VISA擴至97後出生港人｜申請資格、方法流程、收費9大須知

BNO護照申請｜申請所需文件

1. 原有的BNO護照正本，如已遺失或有損毀，需於官方申請網站另外填寫Cancel a lost or stolen passport表格。

2. 香港永久性居民身份證正及背面的彩色影印本

3. BNO護照以外的未到期護照，如香港特區護照，全本彩色影印本 (須影印每一頁，包括空白頁、封面及封底)

4. 申請人過往12個月內的住址證明正本

5. 證件相



BNO護照申請費用

BNO申請費用：申請費用為101 英鎊，需另加19.86 英鎊郵遞費用（共約1218港元）／優先簽證費需額外加500英磅（約5,039港元），可在5個工作天內獲批核結果



身份證正面及背面亦需彩色影印。（入境事務處）

另外，需要注意的是，如果有BNO已遺失、證件相片已無法識別身份，或個人資料有更改等情況，須額外提供以下文件：

1. 副署人簽署的聲明書正本

2. 申請人的出世紙

3. 父母雙方的出世紙

4. 父母的結婚證書



BNO副署人士資格

1. 年滿18歲

2. 持有英國、歐盟護照、英聯邦或美國等護照之人士，包括BNO

3. 需與申請人認識2年或以上

4. 與申請人非家庭成員

5. 與申請人不可以同住在同一地址

6. 必需是官方接受的專業人士，如老師、記者、會計師等

7. 在英國居住及持有效護照的副簽人，可在網上完成副簽手續



BNO申請步驟

在香港申請／續領英國國民（海外）護照（BNO）必須在英國BNO護照申請網站，填寫申請資料及郵寄申請文件。申請／續領過程並不複雜，約4-6個星期即可成功取得BNO護照。

步驟1：回答選擇題

步驟2：上傳照片（彩色及清楚對焦、最少600 pixels 寬 x 750 pixels 高、尺寸最少50KB及不大於10MB、以jpg or jpeg檔案上傳到系統。）

步驟3：填寫個人資料

步驟4：繳交BNO護照申請費用

步驟5：郵寄申請文件



登入英國BNO護照申請網站，然後回答幾條問題後即可開始申請。（英國政府網站截圖）

完成上述步驟及付款後，英國護照署（HMPO）會透過電郵或短訊向申請人發出申請資料。申請人需要以快遞或空郵掛號等方式，將一系列的申請文件影印本寄去HMPO。申請人可以在HMPO網頁查看申請狀態。等大約4至6個星期，新的BNO和申請文件將分開寄回港。

BNO護照申請｜BNO作旅遊證件常見問題

以下是關於BNO去旅行常見的4個問題，如準備申請，或已擁有BNO人士想利用BNO去旅行，在出發前建議可先看看！

1. 可以用BNO護照出境嗎？

自2021年1月31日起，香港特區政府已不再承認BNO護照為旅行證件及身份證明文件，因此現時不可用BNO護照作出境使用。如要離境，則需要使用特區護照或香港身份證。

2. 可以用BNO護照辦理登機證？

BNO雖然不可當作離境證件，但仍可用作辦理登機證的證明文件，不過，持有人同時也需要出示特區護照或香港身份證，否則便無法登機。

BNO仍可用作辦理登機證的證明文件，但持有人同時也需要出示特區護照或香港身份證。（資料圖片）

3. 回港時可以用BNO護照入境嗎？

回港時並不可以用BNO入境。香港市民返港後，需要向航空公司出示香港特區護照或香港永久性居民身分證以作證明，方可回港。

4. 哪些國家承認BNO護照為有效入境證明？

目前，英國、韓國、日本、台灣、美國、加拿大、澳洲、法國、德國、西班牙均表示會繼續承認BNO，但BNO護照申請者及持有人，須自行確定到訪的目的地、過境的國家或地區，是否接納BNO護照為入境證明文件。

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