特朗普稱不排除武力奪取格陵蘭　法國外長警告勿威脅歐盟主權邊界

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月7日稱不排除動用軍事力量奪取格陵蘭島（Greenland）的控制權，再次引發熱議。法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）8日警告特朗普不要威脅歐盟的主權邊界。



據法媒報道，巴羅星期三（1月8日）接受法國電台France Inter採訪時說，他不相信美國會入侵格陵蘭島，但他也指，「我們回到了一個強人稱霸的時代」。

2025年1月6日，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）在法國外交部國際會議中心舉行的法國大使年度會議上發表演說。（Reuters）

巴羅表示：「如果你問我是否認為美國會入侵格陵蘭，我的答案是否定的。但如果問世界是否已經進入優勝劣汰的時代？我的答案是肯定的。」

巴羅稱，無論對方是誰，歐盟都絕不會讓其他國家攻擊其「主權邊界」。他說，歐盟不應被嚇倒或過度擔憂，而應覺醒並加強自身。

2019年2月28日，時任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在越南河內JW萬豪酒店與朝鮮領導人金正恩舉行峰會後出席新聞發布會。（Reuters）

格陵蘭島600多年來一直是丹麥領土的一部分。特朗普星期二（7日）在新聞發布會上被問及會否使用軍事或經濟力量來取得格陵蘭島和巴拿馬運河的控制權時，特朗普說：「我不保證自己不會那麼做。我們需要格陵蘭島是基於國家安全。」

巴羅也敦促歐盟委員會堅定保護成員國免受政治辯論的干涉，尤其是來自世界首富馬斯克（Elon Musk）的：「歐盟委員會要麼堅定地執行制定的保護公共空間的法律，要麼同意將這種權力交還給各成員國。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

