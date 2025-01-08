不排除使用武力　小特朗普先到格陵蘭「視察」未來美國領土?

在1月7日的一場記者會上，最近多次聲言要拿下格陵蘭（Greenland）特朗普（Donald Trump）在記者提問中拒絕保證不會用武力或經濟手段從丹麥手上把格陵蘭拿下來，聲言美國為了國家安全需要擁有格陵蘭。

同一天稍後，特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）跟好幾位特朗普圈子中人（包括其2024年競選團隊的政治總監、未來白宮總統人事辦公室主任等）一同到了格陵蘭首府努克（Nuuk）進行一天訪問。他們乘坐的專機印上「特朗普」的大字以及美國國旗。

在格陵蘭「私人訪問」期間，小特朗普與一眾戴上「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）紅帽的當地居民拉開美國國旗合照。他指格陵蘭人愛美國又愛特朗普，他們想要開發他們的資源，讓他們、他們的國家和他們的兒女都能繁榮起來。

1月7日，小特朗普與一眾戴上「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）紅帽的當地居民拉開美國國旗合照。(X@DonaldJTrumpJr)

此前，特朗普也分享了小特朗普訪問格陵蘭的資訊，表明「如果」、「當」格陵蘭變成了美國一部份，格陵蘭人將會大大受益。他又稱，這是一個必需達成的交易，「讓格陵蘭再次偉大」。

特朗普在2019年首屆任期時已經提過收購格陵蘭。當時丹麥政界都公開嘲笑這是笑話。

但在特朗普2024年勝選之後，他已經多次提到要奪取格陵蘭，正如他想要收回巴拿馬運河，以至將加拿大變成美國第51個州一樣。

雖然人們普遍還是認為這是天方夜譚般的戲言，不過2019年就輕率回應過特朗普的丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）此刻就認真得多。她一方面表示格陵蘭「不是用來賣的」，另一方面卻表明美國「絕對是我們最親密的盟友」，丹麥對於美國在北大西洋地區更多的參與持開放態度，也對美國愈來愈對格陵蘭感興趣表示高興，「美國在那個地區扮演更大角色，而不是，舉個例子，俄羅斯，明顯符合我們的利益」。

這是否代表丹麥真的願意向美國談判交出更多格陵蘭的權益？

格陵蘭20世紀以來透過公投逐漸獲得更為獨立的地位，幾乎完全自治，只有國防、外交、貨幣政策等事務由丹麥政府負責。因為不想加入歐盟的共同漁業政策，同歐盟其他國家分享漁業資源，格陵蘭也不是歐盟的一部份，只作為歐盟的海外國家及地區（OCT）。

1月1日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）發表新年講話。（Reuters）

目前，人口大約5.6萬的格陵蘭議會也是由支持格陵蘭獨立的政黨掌握多數。格陵蘭總理艾格德（Múte Egede）在2025年的新年講話中雖然表明格陵蘭不是用來賣的，卻公開表示是時候尋求獨立，脫離丹麥的殖民歷史。

格陵蘭長期有大約三分之二人口支持獨立。獨立的最大障礙大概就是丹麥每年對格陵蘭的援助－－每年達39億丹麥克朗（相當於42億港元），相當於平均每人7.4萬港元左右。

艾格德這種獨派當然也不想格陵蘭再走上「被殖民」的道路，由往日的丹麥殖民地變成明日的美國殖民地。

格陵蘭總理艾格德（Múte Egede）在2025年的新年講話中雖然表明格陵蘭不是用來賣的，卻公開表示是時候尋求獨立，脫離丹麥的殖民歷史。圖片攝於2024年3月。（Reuters）

然而，如果特朗普以比丹麥優厚的條件去拉攏格陵蘭歸入美國呢？如果特朗普又同時向歐盟、丹麥施加防務和經濟壓力呢？（按：比如說是北約的安全傘，或者是關稅。）我們很難說格陵蘭不會又搞一次公投，脫離丹麥，轉而同美國發展更緊密的關係。

自稱是特朗普「第一老友」（first buddy）的馬斯克（Elon Musk）1月7日就接連發言支持格陵蘭加入美國。他分享了小特朗普訪問格陵蘭的照片，聲言「如果格陵蘭人想變成美國一部份，我希望他們真的這樣想，他們將會得到最大的歡迎」。

根據《華爾街日報》從知情人士得來的消息，特朗普的國家安全團隊已就未來由國務院與丹麥和格陵蘭政府進行談判的程序有過初步的討論。他們稱特朗普政府將會進行更仔細的談判，而非直接收購格陵蘭，又或者一下子把它吞併下來。

消息人士還舉出了美國同一些太平洋島國的「自由聯繫條約」（Compact of Free Association）為例。這些條約主要是由美國支付一些經濟援助，換取這些島國向美國提供專屬美國的軍事准入權。

另一篇《華爾街日報》文章則引述特朗普智囊的消息稱，特朗普只是想得到格陵蘭的稀土資源，不再讓他們落入中國手中。

對於特朗普的「野心」，丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X）也似乎有所回應。他修改了沿用了500年的王室徽章既有三頂王冠的圖案，放大了象徵格陵蘭的北極熊圖案。腓特烈十世在其新年講話中也提到丹麥的領土延伸至格陵蘭。

但如果特朗普的野心並不止於「自由聯繫條約」又或者格陵蘭的稀土資源，如果他真的要「霸王硬上弓」，像他7日所話的那樣向丹麥大增關稅，甚至用北約保護傘的存廢來威脅歐洲的話，丹麥大概也拿他沒辦法。

到底特朗普的「擴張主義」言論只是開開玩笑，或者只是談判開價，還是認真的政策目標？沒有人知道。或許，答案是三者都有。