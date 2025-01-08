洛杉磯大火｜湯漢斯、賓艾佛力等多位荷李活影星都住呢區？

英國媒體1月8日報道，洛杉磯市西面的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）發生山林大火，由於強風和乾燥的天氣，火勢迅速蔓延，洛杉磯其後宣布全市進入緊急狀態。據報道，太平洋帕利薩德在當地屬於豪宅區，有多名荷李活影星如湯漢斯（Tom Hanks）及賓艾佛力（Ben Affleck）都在該區居住。



據英國《獨立報》報道，洛杉磯消防局已出動推土機將道路上的汽車推離現場，為緊急車輛騰出一條通道，目前現場共有約250名消防員、46輛消防車和5架直升機進行救援工作。

洛杉磯消防局長Kristin Crowley表示，已有超過3萬人撤離家園。

報道又指，受災最嚴重的地區是Altadena和Sylmar，以及屬於豪宅區的太平洋帕利薩德(Pacific Palisades) 地區，多名荷李活一線影星和名人都在該區居住，他們的豪宅也可能面臨威脅。

賓艾佛力（Ben Affleck）：

上一代DC超級英雄電影《蝙蝠俠》系列影星賓艾佛力（Ben Affleck）亦擁有一部Tesla的Tesla Model S Plaid，更曾被外國傳媒拍他駕駛愛車接載其兒子。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

據英國《每日郵報》報道，這位最近與拉丁天后Jennifer Lopez二度分手的知名演員去年7月在Brentwood和太平洋帕利薩德之間購買了一套價值2050萬美元（約1.59億港元）的單身公寓。

湯漢斯（Tom Hanks）：

6.《劫後重生 Cast Away》︰《阿甘正傳 Forrest Gump》導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）與湯漢斯（Tom Hanks）合作的另一部經典之作。（《劫後重生》劇照）

據報道，曾兩奪奧斯卡最佳男主角的湯漢斯與其演員妻子Rita Wilson於2010年以2600萬美元（約2.02億港元）的價格在太平洋帕利薩德買下一棟豪華大宅，該豪宅佔地1.5英畝，設有四間臥室、五間浴室、一個大型游泳池和獨立劇院。

米爾斯泰勒（Miles Teller）：

《鼓動真我》中米爾斯泰勒（左）在J.K.西蒙斯（右）的魔鬼訓練下，打到雙手爆血。

報道指，曾主演鼓動真我（Whiplash）及參演壯志凌雲：獨行俠（Top Gun： Maverick）的米爾斯泰勒和他的模特兒伴侶Keleigh Sperry，於2023年3月以750萬美元（約5834萬港元）的價格在太平洋帕利薩德買下一棟住宅，與湯漢斯的大宅一樣，住宅設施齊全，包括獨立的健身房和電影放映室。