特朗普網上發「吞併地圖」　加拿大執政黨予以還擊

不斷叫囂「吞併加拿大」的美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），最近的言論越來越過分。



當地時間1月7日，特朗普在自創社交平台Truth Social發布一張美加「合併」之後的美國「全新版圖」，並填充上美國國旗圖案。他配文：「喔，加拿大！」

特朗普在其社交平台發布美國吞併加拿大後的地圖圖片：

幾分鐘後，特朗普又發布了一張類似圖片。在這張圖中，加拿大和美國被塗成同一種顏色，上面用英文大寫字母寫着「美國（UNITED STATES）」。

當天較早時候，特朗普在海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會，拒絕排除「以軍事或經濟脅迫手段控制巴拿馬運河和格陵蘭島」的可能性，並再度提及「吞併加拿大」一事，還稱將在不久後把墨西哥灣改名為「美國灣」。

他還在會上再炒作「中國威脅」，拋出所謂「中國控制運河」「中國船隻包圍威脅」等荒謬論調。

談及加拿大時，特朗普稱，他有意動用「經濟力量」讓兩國合併。他承認自己沒有「權力」將加拿大併入美國，但同時說，美國沒有義務在經濟上支持其最親密的鄰國——加拿大。

加拿大執政自由黨在社交平台發圖提醒那些可能感到困惑的人：

對於上述表述，加拿大執政黨自由黨（Liberal Party）7日在社交平台X（舊稱Twitter）上發布一張美加兩國地圖予以回應。地圖上，兩國界限清晰：加拿大領土輪廓為紅色，配文「非美國」；美國輪廓為深灰色，配文「美國」。

加拿大自由黨寫道：「致那些可能感到困惑的人。」

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）表示，特朗普的言論「表示他完全不了解是甚麼讓加拿大成為一個強大的國家」。趙美蘭強調：「面對威脅，我們永遠不會退縮。」

杜魯多2025年1月6日宣布辭去自由黨黨魁（Reuters）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也回應稱，加拿大併入美國「絕無可能」。他寫道：「加拿大絕無可能成為美國的一部分。作為彼此最大的貿易和安全夥伴，我們兩國的工人和民眾都因此受益。」

在杜魯多評論區，即將在特朗普政府擔任「政府效率部」負責人的馬斯克（Elon Musk）則回覆道：「你不再是「加拿大州長」啦，所以你說啥都不重要。」馬斯克還將杜魯多稱作「女孩」。

去年11月25日，特朗普發帖威脅稱，「為打擊非法移民、犯罪和毒品」，他將在1月20日，也就是上任首日立即簽署一系列行政命令，其中一項是對來自墨西哥和加拿大的所有進口商品徵收25%的關稅。此外，他還揚言將對來自中國的所有進口商品加徵10%的額外關稅。

2019年12月4日在英國沃特福德舉行的北約峰會上，美國總統特朗普在北大西洋公約組織全體會議上與加拿大總理特魯多進行談話。（Reuters）

數據顯示，2023年，墨西哥83%以上的出口銷往美國，加拿大超75%的出口銷往美國，而對外貿易佔加拿大國內生產總值的60%。此外，加拿大是美國最大的能源進口來源國，2023年加拿大幾乎所有的原油出口都流向了美國。加拿大商會的一份報告指出，10%的關稅可能會給加拿大造成300億美元的損失。

特朗普不僅對加拿大發出關稅威脅，還一直嘲笑加拿大，稱杜魯多為「加拿大州長」，稱加拿大為「美國第51個州」。同時，他還宣稱要「買下格陵蘭島」「收回巴拿馬運河」。

2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

當地時間1月6日，內外交困下的加拿大總理杜魯多宣布辭去執政黨自由黨魁一職。

特朗普依舊沒放過杜魯多。晚些時候，特朗普發文稱：「許多加拿大人喜歡成為美國第51個州。美國不能再忍受加拿大維持生存所需要的巨額貿易赤字和補貼。杜魯多知道這一點，於是辭職了。如果加拿大與美國合併，就不會有關稅，稅收也會大幅下降。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

