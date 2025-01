反駁特朗普「第51州論」　杜魯多：加拿大無可能成為美國一部份

美國候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普) 於1月7日舉行當選後第二次記者會,重申加拿大應成為美國「第51個州」,又稱可能會使用「經濟力量」令加拿大接受建議。加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)同日駁回此說法,稱「加拿大無可能成為美國第51個州」(Not a 'snowball's chance in hell' of Canada becoming 51st state),強調兩國的工人和社區受惠於彼此為最大的貿易和安全夥伴。



圖為2025年1月7日,美國候任總統特朗普(Donald Trump)在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行記者會。(Reuters)

特朗普於記者會上稱,加拿大能成為美國「第51個州」,也再次嘲笑已宣布將離任的杜魯多為「州長」。當被問到會否考慮使用武力佔領加拿大時,特朗普即時駁回,但稱「「是用經濟力量。」

特朗普稱,美國和加拿大聯合起來,能形成一股「真正重要的經濟力量」,並批評美國花巨額支援加拿大的國防,又說「美國不需要加拿大的汽車、乳製品或木材,我們為什麼要花費數十億美元?」

圖為2022 年10月26日,加拿大魁北克省,加拿大外長趙美蘭(Melanie Joly)出席外交歡迎會。(Reuters)

加拿大外交部長趙美蘭(Melanie Joly)同日表示,特朗普的言論「表明他完全不了解加拿大如何成為一個強大的國家……面對威脅,我們永遠不會退縮。」