拜登卸任前專訪：仍自信會勝出大選　經濟表現獲特朗普非常讚賞

即將離任美國總統的拜登（Joe Biden）罕有接受專訪，稱如果他沒有被勸說退出大選、為副總賀錦麗（Kamala Harris）讓路，他仍然相信自己會在2024年總統選舉中擊敗對手特朗普（Donald Trump，又譯川普）。他也透露上月與特朗普在白宮會面，稱獲對方肯定部份經濟表現「非常讚賞」。



2024年11月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（Reuters）

《今日美國》（USA Today）1月8日刊出拜登的受訪內容，82歲的拜登在個多小時的訪問中，被問到如果他去年7月拒絕屈服於壓力退選，是否相信會在大選勝出，而非最終由賀錦麗落敗。

拜登回答說：「這樣說有些自以為是，但根據民意調查，我認為是的。」他沒有引用他指的是哪一項民意調查，儘管他在整個競選過程中，所有調查都落後於特朗普。

圖為2024年8月15日，美國總統拜登（Joe Biden）與民主黨總統候選人、時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席馬里蘭州的活動。（Reuters）

坦言曾談到交棒 但自信最有機會擊敗特朗普

當被問及如果他獲勝的話，其健康狀況是否足以再任職4年時，拜登說：「我不知道。但當特朗普再次競選時，我真的認為我最有機會擊敗他。

「但當我85歲、86歲的時候，我也不想當總統。所以我確實曾談到交棒。但誰知道？誰知道我86歲時會變成什麼樣子？」「我認為作為一個老傢伙的唯一優勢，是我已認識世界上每位主要領導人很長時間。所以我對他們每個人，以及他們的利益都有自己的看法。」

2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

憂慮氣候法案被取消 警告關稅等政策損經濟

在公開場合，特朗普總譴責國家狀況是「一場災難」和「一團糟」。但拜登說，在他們的私人會面時，對方讚揚了他。「他對我所做的一些經濟工作非常讚賞。他認為我會帶著良好的記錄離開。」

當被問及他對新政府最擔心的事情時，拜登稱最擔心特朗普試圖改變氣候法案，以及他對藥廠的價格限制。但他認為，這些法案在共和黨選區，以及促成各州一些投資具影響力。如果特朗普試圖取消，將面對保守派內壓力。

拜登並警告，如果特朗普落實其競選提出的一些政策，有可能會破壞當前的經濟美好時光。「我認為，如果他採取5萬億美元的減稅措施，如果他繼續全面提高關稅，那隻會增加美國消費者的成本。如果他決定取消一些重大項目，無論是紓困計劃、基建法案還是氣候法，我認為他只會傷害自己、傷害經濟。」