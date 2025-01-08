特朗普記者會：上台立即推翻拜登「海上鑽探禁令」　增加油氣開發

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 1月7日舉行當選後第二次記者會，稱上任後將立即推翻現任總統拜登（Joe Biden）剛剛宣布的海上鑽探禁令。他並再次拋出競選時常提的口號「鑽探，寶貝，鑽探」（drill, baby, drill），稱美國將更多地方增加鑽探，能源成本將會大幅下降。



圖為2025年1月5日， 美國總統拜登（Joe Biden）在白宮東廳簽署《社會安全公平法案》（Social Security Fairness Act）。（Reuters）

拜登前一日宣布行政令 推翻或遇法律阻力

拜登6日宣布一項行政命令，永久禁止在美國大部份海岸線，進行新的海上石油和天然氣鑽探，涉及大西洋和太平洋部份海域，面積約2.53億公頃。白宮在聲明中說，拜登認為，在這些區域進行鑽探帶來的環境與經濟危害，超過化石燃料資源的價值。

特朗普7日強調，「禁止海上鑽探是行不通的。我將立即撤銷這項禁令」，矢言如有必要將告上法庭。他又稱，其政府將開放北極國家野生動物保護區的石油和天然氣開發，並將尋求阻止新的風能計劃，「我們將嘗試制定一項不建造風車的政策。」

圖為2025年1月5日，人們站在加州SealBeach的碼頭上，遠眺海上石油和天然氣鑽探平台Esther。（Getty Images）

特朗普可能會遭遇法律阻力。根據2019年法院的一項裁決，已有70年歷史的《外大陸架土地法》（Outer Continental Shelf Lands Act，暫譯），允許總統將某些區域從礦產租賃和鑽探中移除，但未授權他們推翻先前已實施禁令，意味著特朗普的撤銷或需透過國會修法。