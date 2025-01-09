丹麥：格陵蘭島可能獨立但不會加入美國

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示拒絕排除以軍事或經濟脅迫手段「收回」巴拿馬運河控制權以及獲得丹麥領土格陵蘭島後，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）周三（8日）表示，如果格陵蘭島居民願意，格陵蘭島可能會獨立，但不會成為美國的一個州。



丹麥外交部長拉斯穆森表示：「我們完全承認格陵蘭有自己的野心。如果這些野心實現，格陵蘭將獨立，儘管它不太可能成為美國的一個聯邦州。」

拉斯穆森稱：「我不認為我們正處於外交政策危機之中。我們願意與美國人進行對話，探討如何更加緊密地合作，以確保美國的野心得以實現。」

特朗普周二舉行當選後第二次記者會，被問到會否以軍事或經濟脅迫手段，以達到「收回」巴拿馬運河控制權，以及獲得丹麥領土格陵蘭島時，特朗普拒絕排除採取軍事或經濟行動的可能性，稱「我不能向你保證當中任何一個。」

他表示，如果丹麥拒絕他購買格陵蘭島的提議，他將對丹麥徵收關稅，重申格陵蘭島對美國國家安全至關重要，「出於國家安全目的，我們需要格陵蘭島，我很長時間以來都如此被告知。」

特朗普又稱，不確定丹麥是否對格陵蘭有合法權利，但「如果他們擁有，便應該為了自由世界（free world）而放棄它（格陵蘭）。」