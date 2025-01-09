洛杉磯山火｜演員James Woods無奈撤離哽咽：我痛失家園｜多片

美國媒體報道，洛杉磯是眾多荷李活影星的聚居之地，當地近日發生嚴重山火大有一發不可收拾之勢，其中豪宅區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）災情特別惡劣。美國著名演員占士活士（James Woods）在其個人社交媒體分享居所被大火侵襲的情況，他最後被逼撤離家園。活士其後受訪時一度哽咽，對痛失家園感到十分難過。



美國演員占士活士（James Woods）分享其住所被山火包圍的影片：

位於洛杉磯西部的太平洋帕利薩火勢嚴重，在該區居住的演員活士對要撤離家園表示無奈，「難以相信我摯愛的家撐不下去了，感覺就像是失去我的摯親」。

荷李活影星活士在其社交平台分享住所被山火侵襲的影片：

活士其後發片表示已撤離家園：

活士也分享了來自其鄰居朋友拍下的影片，可見到有人駕駛汽車時被一片洪洪烈火包圍的景象。

活士上載了多條影片，從中可見他的住所已被山火包圍。活士撤離家園後接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時一度哽咽稱家園已付諸一炬，又形容火災現場如同煉獄。

2006年11月27日，美國演員占士活士（James Woods）在加州洛杉磯四季酒店接受媒體訪問。（Getty）

活士曾兩度獲提名奧斯卡金像獎。他曾於1986年憑《薩爾瓦多》（Salvador）獲提名最佳男主角，以及1996年憑密西西比謀殺案（Ghosts of Mississippi）獲提名最佳男配角。