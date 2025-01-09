洛杉磯山火5死　荷里活影星等7萬人疏散　拜登訪洛杉磯聽取匯報

美國加州山火持續，迄今導致5人死亡，摧毀數百座建築物，7萬人疏散，當中包括曼迪摩亞（Mandy Moore）、《真實謊言》珍美李寇蒂斯( Jamie Lee Curtis），以及於《星球大戰》（Star Wars）系列中飾演「天行者」（Luke Skywalker）的麥咸美（Mark Hamill）等荷里活影星。總統拜登（Joe Biden）周二（8日）參觀洛杉磯地區一個消防站，聽取情況通報。



拜登與夫人吉爾（Jill Biden），還有加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）一起在聖莫尼卡第五消防站進行短暫訪問。

拜登發文表示，他將提供「幫助撲滅可怕的太平洋帕利塞茲（Pacific Palisades）大火所需的任何聯邦援助」。

美國加州洛杉磯太平洋帕利塞茲地區近日爆發山火。消防部門表示，極端的火勢給滅火工作造成困難，水和物資亦出現短缺。

社交媒體X上流傳當地居民慌忙逃離的影片，有人因堵塞汽車逃生、令道路上堆滿無人看管的私家車；還有人牽馬從火海中逃出；一段疑從一間豪宅內部拍攝的影片則顯示四周被大火包圍，仿佛置身世界末日。

洛杉磯的山火於當地時間7日上午10時30分左右爆發，包括Altadena、Sylmar和名人聚居豪宅區帕利薩德（Pacific Palisades）三個火頭，在時速80公里的陣風和極其乾燥的條件下，火勢迅速向外蔓延。

截至8日上午，超過1180公頃的土地被燒毀，數萬人接到疏散命令，火勢仍未受到控制。