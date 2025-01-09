洛杉磯山火 | 特朗普籲加州州長紐瑟姆下台：「都是他的錯！」

洛杉磯山火持續蔓延，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月8日在自家社交媒體Truth Social上發帖，把這場災難性的野火歸咎於加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）：「都是他的錯！！」、呼籲他下台。



山火目前已造成至少5人死亡，逾1000幢建築物被燒毀。特朗普周三（8日）在TRUTH Social上寫道：「美國最好、最美麗的地區之一正在被燒毀。加利福尼亞州已經灰飛煙滅，紐瑟姆應該辭職。」

特朗普同日還發帖指：「州長紐瑟姆拒絕簽署提交給他的水資源恢復宣言，該宣言將允許數百萬加侖由北方過量雨水和融雪形成的水每天流入加州許多地區，包括目前以幾乎世界末日方式燃燒的地區」。

特朗普8日晚在Truth Social發帖，指責加州州長紐瑟姆。（TruthSocial截圖）

特朗普政府在第一任期內簽署了一份備忘錄，該備忘錄會將從聖華金河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）抽出的數百萬加侖水重新引導給居住在中央山谷和南加州的農民，但州長紐瑟姆當時迅速對此表示譴責。特朗普稱這些加侖的水可以防止野火。

然而，新的聯邦和州法規限制了從聖華金河三角洲抽取的水量，表示這樣做的目的是為了保護瀕臨滅絕的胡瓜魚（Smelt）。

紐瑟姆新聞辦公室在社交媒體X上發佈的一份聲明中 ，反駁了特朗普的說法。帖子說：「沒有像水資源恢復宣言這樣的文件——這純粹是虛構的，」「州長專注於保護人民，而不是玩弄政治，並確保消防員擁有他們需要的所有資源」。